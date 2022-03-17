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    自由日日shoot》離譜！補教師要2童互摑 找學生錄影 打贏有獎

    李姓補教師要兩名學童互搧耳光， 還找學生錄影。為保護兒童，圖經 變色處理。 （記者吳昇儒翻攝）

    李姓補教師要兩名學童互搧耳光， 還找學生錄影。為保護兒童，圖經 變色處理。 （記者吳昇儒翻攝）

    2022/03/17 05:30

    一童被打到哭 家長找議員陳情

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止區一家英語補習班李姓男老師，上週五看見兩名小六男童推擠發生糾紛，竟下令二童互搧耳光，還叫其他學童錄影拍下，更戲稱：「隔日再打，贏的人可拿十五元獎金！」家長事後得知，找上市議員張錦豪陳情，並帶同兩名孩童驗傷，以及對李老師提出妨害兒少身心發展罪、強制、傷害罪等告訴；汐止警方昨天下午搜索補習班，帶回李男偵訊。

    家長帶2童驗傷 對李老師提告

    學童小恩（化名）的父親氣憤說，兒子回家後臉頰有明顯瘀青，詢問後得知是被同學打的，進一步追問竟然是他與同學小志（化名）在安親班內遊玩時，因發生推擠，被李老師看到，竟要求二人互搧耳光，老師甚至還找了一名學生錄影。

    老師當時把整件事當玩樂，戲謔地說：「有氣勢唷！小心不要犯規，不然要被打兩下喔！」等語，小志當場被打哭。

    小恩爸爸說，雖然補習班負責人與老師有表達歉意，但對孩子們身心已造成嚴重傷害，因案發時非老師自己動手，擔心貿然舉報會被大事化小，才透過市議員協助申訴。

    張錦豪聽聞此事很痛心，與服務處駐點律師討論，認為老師行為已違法，遂請家長馬上帶著孩子們到醫院驗傷，對補習班及老師提告。新北市社會局獲報，第一時間派社工到醫院，安撫學童情緒。

    汐止警分局長︰已查扣相關證據

    汐止警分局長林詮峰指出，受理後即報請檢察官聲請搜索票和拘票，前往查扣、保全相關證據，全案妨害兒少身心發展、強制、傷害罪等方向偵辦，保障受害學童權益。

    補習班表示，確實有讓學童互搧耳光的情況發生，但影像只是一小部分，當中有許多誤會，不單純是家長敘述的狀況，曾多次想向家長說明被拒，只能靜待調查，老師部分則視調查結果再做決定。

    據悉，該補習班雖名義上為短期外語補習班，實際卻經營安親班業務，照顧學童課後輔導等工作。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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