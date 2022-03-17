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    自由日日shoot》新北僅38合法安親 出包補習班違規營業

    補習班vs安親班 比一比

    補習班vs安親班 比一比

    2022/03/17 05:30

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止區一家英語補習班男老師命令二名男學童互搧耳光，還稱：「隔日再打，贏的人可拿十五元獎金！」據了解，這家補習班除了老師行為離譜，還違規招收兒童托育中心（安親班）學童。據新北市教育局統計，全市共有二七八三家補習班，但只有三十八家合法安親班，因安親班設立法規較嚴，導致很多補習班掛羊頭賣狗肉，以補習班名義收安親班學生，兩者師資不同，學童受到照顧的程度也不同；若遇上資格不符、專業不夠的老師，兒童恐受其害。

    安親班主要是以照顧學童為主、課輔為輔；補習班則是以才藝、技能學習為主。安親班的申請，須符合「兒童福利法」規定，老師聘用資格須依「兒童福利專業人員資格要點」任用，要有相關科系的學歷或訓練，還得具備一定服務年資。

    補習班則是依據「補習及進修教育法」，師資主要以專科以上或具備技藝類證明文件、中小學教師登記或檢定合格人員擔任，教育方式大不相同。

    新北市議員張錦豪表示，為給孩子更好的生活環境，很多父母都在外工作，孩子下課後，只能送到安親班由老師幫忙照顧，以及課業輔導等，但新北市合法安親班僅三十八家，大部分安親班是以補習班名義招生。

    張錦豪說，此次發生要求學童互毆的補習班，實質上是經營安親班的課後輔導工作，教師素質參差不齊，呼籲家長慎選安親班。

    補教業者表示，因安親班申請條件包含教室空間、師資等規定都比補習班嚴格，很多補習班想申請安親班沒辦法過關，才會出現補習班充當安親班的情況。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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