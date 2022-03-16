「截斷糞管」一審無罪 二審強制罪判拘

蔡婦請水電工撬開天花板，截斷三樓排水管與化糞管，加裝球筏開關，遭鄰居告上法院。（示意圖、記者張瑞楨攝）

2022/03/16 05:30

婦人怨樓上鄰居不修漏水

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一處住宅大樓二樓的蔡姓婦人，兩年多來天花板不斷漏水，三樓屋主林姓婦人卻不維修，害她飽受漏水之苦，前年她使出絕招，請水電工撬開天花板，將三樓排水管與化糞管截斷，並加裝球筏開關，樓上林婦若要排糞水得看她的臉色，林婦受不了穢物污水被堵排不出去，兩天後一狀告到法院，蔡婦辯稱只是想找漏水處，台中地院以蔡婦沒有強暴脅迫等理由判決無罪，台中高分院卻認為，蔡婦已逾越「抓漏」的合理範圍與比例原則，依強制罪判處拘役五十五日；讓他人的屋子無法排糞水，是否涉及強制罪，二個審級法院認定迥異。

加裝球筏開關 控制樓上排汙

判決書指出，林姓婦人將三樓房子出租，其污水、馬桶糞尿，需經三樓地板（二樓天花板）的污水管與化糞管，連接到大樓的共用管路排放，住二樓的蔡姓婦人二○一八年認為，三樓管路破損，害她的天花板漏水，林婦卻不維修，前年八月二十二日中午，蔡婦找來水電工撬開天花板，截斷排水管及化糞管，加裝球筏開關，施工時三樓房客聽到鋸水管聲，不久後馬桶就堵塞。

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高分院︰逾越抓漏合理範圍

蔡婦的兒子回家，一度把開關打開，但很快又被蔡婦關閉，房客向林婦抱怨馬桶溢滿穢物、污水漫流，林婦找來水電工檢查始知上情，氣得控告蔡婦。

台中地院審理時，蔡婦辯稱她只是想找漏水位置（俗稱抓漏），「我只有關閉二天而已，只是要讓三樓住戶知道」，一審採信蔡婦辯詞，認為強制罪構成要件，是「強暴、脅迫」妨害他人行使權利，蔡婦施工時無旁人，也就沒有強暴脅迫可言，判她無罪。

施加於物體影響他人 構成強暴要件

檢方上訴二審，台中高分院認為，強制罪的「強暴」構成要件，不是只有直接施暴於他人，還包括間接施加於物體而影響他人，蔡婦大可請水電師傅抓漏，而不是裝開關，妨害三樓自由使用排水設備的權利，蔡婦宣稱的抓漏，與裝開關的手段之間，已逾越合理範圍，一般人不容許，也有違社會倫理，法律上亦不能輕易縱容，依強制罪判拘役五十五日，可易科罰金五萬五千元，蔡婦可上訴。

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