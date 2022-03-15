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    釀玉山森林大火 監院彈劾喬建中

    國家通訊傳播委員會前專門委員喬建中引發玉山森林大火，監院彈劾。（林務局提供）

    國家通訊傳播委員會前專門委員喬建中引發玉山森林大火，監院彈劾。（林務局提供）

    2022/03/15 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）前專門委員喬建中，去年帶團途經玉山國家公園杜鵑營地，卻釀成延燒十二天、近八十公頃林地的重大森林火災。監委葉宜津、蔡崇義、賴鼎銘調查後，發現喬建中任由隊員違法就地砍伐、取柴及生火，且他身為法制人員，卻隱瞞實情意圖規避刑責，有損國家文官官箴及政府形象，有重大違失。監察院昨以十一票全數通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

    喬建中去年五月十五、十六日帶團登山。三位監委認為，喬利用假日登山，所為雖屬非執行職務的違法行為，但他身為法制人員，負責主管法規解釋與疑義，並協助訴訟案件等，卻利用其法律智識規避刑責而隱瞞就地取柴、違法生火等情，又辯稱是因踢倒爐火致災等，已嚴重敗壞國家文官及政府形象。

    調查指出，喬建中明知於國家公園內營火屬不法行為，卻於行前主動提出杜鵑營地、南營地及大水窟等三處生火可行性，且已知杜鵑營地離水源來回尚距一•五公里，卻任由隊友攜帶鋸子就地砍伐、取柴及生火，引發林火致災。

    三位監委表示，喬建中深入山林既頻繁且經驗豐富，又因其任職於通傳會，更應知我國山區通訊不良，一向為山林救災救難的限制，卻背離其職能知識違法用火，造成森林火災，難辭其咎。

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