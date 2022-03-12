名導拍炎亞綸新劇 神仙谷取景／助理滑倒 攝影師救人墜谷雙亡

名導柯翰辰拍攝由炎亞綸等人主演的新戲《初擁》， 劇組昨到苗栗縣南庄鄉「神仙谷」取景，攝影師 、助理2人墜溪谷，消防人員救起送醫，2人不 治。 （民眾提供、資料照）

2022/03/12 05:30

〔記者彭健禮、蕭方綺／綜合報導〕國內知名的戲劇製作公司「多曼尼」，拍攝由炎亞綸等人主演的新戲《初擁》，劇組人員昨天到苗栗縣南庄鄉「神仙谷」取景，卅四歲王姓攝影助理疑踩到青苔滑倒，卅八歲黃姓攝影師想拉救，卻雙雙墜落深約廿公尺深溪谷，雖搶救送醫，仍不治。

多曼尼公司於兩週前，向南庄鄉公所申請於本月十日到十五日，到「神仙谷」拍攝戲劇影集《初擁》，有工作人員六十人、技術人員十人、演員十人；鄉公所備查時，除告知劇組人員須維持當地原有環境生態，也叮嚀「現場環境危險，要注意安全」，未料開拍第二天就發生意外。

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據現場救援的消防人員了解，約十幾名拍攝團隊人員，昨上午爬下神仙谷溪谷取景拍攝，下午三點半收工，再爬上觀景步道，未料王男在上方岩盤，疑不慎踩到青苔滑倒，黃男見狀想拉救，雙雙墜落溪中，被沖至下方深潭處；消防員獲報趕來，下攀將兩人救起時，皆無生命跡象。

當地高低落差大，消防員使用捲式擔架及繩索，與其他劇組人員合力將兩人拉上，由空勤總隊直升機吊掛送醫。兩人到院後，黃男頭部多處大面積撕裂傷、左手腕變形，王男頭部外傷、右胸皮下氣腫等傷，均因傷重不治。警方已通知兩人家屬，並對現場劇組人員製作筆錄，檢警預定今天相驗，釐清案情。

多曼尼是知名戲劇製作公司

警方提醒民眾，神仙谷的溪谷高低落差大，且靠近溪谷的岩石濕滑，遊客要依指示牌行走，且不要跨越護欄，以策安全。

多曼尼製作有限公司，為國內知名戲劇製作公司，《鬥魚》為其公司代表作之一。而新戲《初擁》由炎亞綸、張睿家、姚愛寗等人主演，該劇有台版《暮光之城》之稱，講述吸血鬼和宮廟女乩童的愛情故事，炎亞綸則演吸血鬼。

導演柯翰辰︰當時在現場

導演柯翰辰昨接到記者電話，表示「拍戲出意外時也在現場」；因他急著趕去醫院了解，不願多談細節。製作人柯宜勤對於發生這樣的事，表示非常震驚、情緒很亂，等了解狀況後，會再對外說明後續處理情形。

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