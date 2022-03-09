自由日日shoot》合約未要求原廠證明 讓賣家魚目混珠

台北捷運車頭燈泡耗材標案出現魚目混珠弊案。圖為示意圖與本案 無關。 （資料照）

2022/03/09 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕台北捷運招標板南線列車車燈燈泡採購案，驚爆得標廠商拿中國製淘寶貨魚目混珠。辦案人員調查時，北捷人員對於第一時間沒檢測出該批燈泡非來自比利時原廠，表示該批燈泡疑為「平行輸入」，測試結果與原廠相仿，外包裝都是原文，一時難辨真偽；但這件採購標案，採購合約上沒規定廠商須提交原廠證明，讓辦案人員感到訝異。

得標廠商環安達科技，是因另外承包內政部戶役政系統標案出狀況，引來北市府回頭檢視北捷與該公司的合約及料件品質，才發覺合約及材料都有問題。

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全案是在二○一四年三月採購稽核小組對環安達科技進行稽核時，當時該公司負責人劉文寬提出的進口報單，顯示是從中國的代理商出貨，因此要求劉文寬向原製造廠商查證材料批號，但劉拿不出原廠證明文件。

業者稱原廠切結 就過關

劉文寬指示下屬向中國賣家海南西島科技公司索取原廠證明，賣家僅出具指稱是原廠的切結書，指交貨耗材均為BARCO公司生產，以此充作原廠證明。因北捷未在合約內容規定得標廠商須繳原廠證明，劉提出上述切結書後，北捷就同意辦理驗收，並以亮度、規格等測試項目符合標準、承辦人無法從外觀上判別真偽，就在驗收紀錄上記載「本案驗收合格」。

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