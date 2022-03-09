自由日日shoot》議員︰建立驗收防弊機制 究責

台北捷運車頭燈泡耗材標案出現魚目混珠弊案。圖為示意圖與本案 無關。 （資料照）

2022/03/09 05:30

北捷驗收不實 讓廠商心存僥倖 變本加厲

〔記者楊心慧／台北報導〕環安達科技公司負責人劉文寬為節省成本，涉以三分之一價格，從中國「淘寶」網下單購入台北捷運車頭燈泡，並拿假的原廠證明切結書交差，北捷未發現異狀而驗收過關，引發台北市議員質疑，認為北捷驗收不實，才讓廠商心存僥倖，甚至變本加厲，應設置驗收不實的機制，若相關人員有驗收疏失，未來不得再擔任採購相關職務，必須負起責任。

建議出包人員 不得再擔任採購

環安達因承包內政部戶役政系統案涉及弊端，北市府才開始檢視該公司標案，進而查出該公司拿不出原廠證明文件，僅中國賣家提供的切結書闖關，讓整個「淘寶燈泡案」爆發，如今燈泡模組已陸續被安裝，雖北捷表示尚未出現異常，但外界認為安全堪憂，案件凸顯北捷驗收機制有問題。

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國民黨議員王鴻薇表示，先前就有很多案例是不肖廠商拿淘寶貨搪塞交差的例子，藉由該案，北捷更應要全面清查，北捷就是因為驗收不實，才讓廠商有僥倖的心態，甚至可能變本加厲，賺取更多暴利。

議員︰北捷人員雖不起訴 但顯有疏失

民進黨議員許淑華認為，北捷應設置驗收不實機制，以此案來講，雖然北捷相關人員查無涉及圖利等不法事證，獲不起訴，但北捷的驗收過程明顯有疏失，仍要對相關人員究責，未來不得擔任採購等相關職務，才能讓把關更確實，相關人員不敢隨便驗收。

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