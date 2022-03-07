超貴車禍》北市環東三車追撞 新車總價破三千萬

馬男的車款為Aston Martin V8 Vantage S，有12缸引擎的爆發力及573hp最大馬力，新車價1280萬。（記者鄭景議翻攝）

2022/03/07 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕馬姓男子前天早上六時駕駛要價千萬的奧斯頓馬丁跑車於環東大道上，在切換車道時，先是撞上前方的麥拉倫，又波及前方的一輛賓士轎車，警方獲報抵達現場，發現三名駕駛都未受傷，三方指要自行和解，據悉，三台車中，光是馬丁及麥拉倫兩部新車價就達兩千八百多萬元，賓士新車價也達兩百萬元，總價「破三千萬元」。

馬男的奧斯頓馬丁當時行駛第二車道，欲變換至第一車道時，不慎撞擊行駛在第二車道的陳男所駕駛麥拉倫車尾，再與行駛第一車道的賓士發生碰撞；警方到場後對三人進行酒測，酒測值皆為零。

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馬男供稱，當時正要變換車道，前方的麥拉倫突然煞車，他閃避不及撞上車尾，陳男供則稱，當時前方小貨車突然換車道，他才緊急煞車，警方在抄錄三人資料後讓三人離去。

據了解，馬男的車款為Aston Martin V8 Vantage S，有十二缸引擎的爆發力及五百七十三hp最大馬力，零至一百加速僅需要三．九秒，極速達每小時三百二十八公里，新車價一千兩百八十萬元。

陳男的麥拉倫650S，最大馬力六百五十hp，僅需三秒就能從靜止加速到時速一百，時速零到兩百公里加速更是來到僅八．四秒，極速可達每小時三百三十三公里，新車價一千五百三十五萬元。

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