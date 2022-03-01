為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    自由日日shoot》訂單有異／警︰取消、截圖、通知銀行止付

    李健瑋提出三步驟提醒民眾。（警方提供）

    李健瑋提出三步驟提醒民眾。（警方提供）

    2022/03/01 05:30

    〔記者許國楨、蔡淑媛／台中報導〕熊貓外送平台被歹徒冒用盜刷信用卡，購買大量的奶粉，Foodpanda回應，台中發生的案件疑為犯罪集團透過非法管道取得消費者個資，並利用平台謀取不法利益，經內部了解，目前系統皆正常運行，也非平台個資外洩，全案已由警方與檢察官偵辦中，平台將積極配合後續調查，此案被盜刷金額，消費者只要通知銀行止付，並通知平台，即可避免損失，待後續調查結果也可能對犯罪者求償。對於見義勇為的夥伴，平台也衷心表達感謝。

    熊貓︰非平台個資外洩 將積極配合調查

    Foodpanda表示，公司保護消費者資安及消費，使用三D驗證機制，一旦發現異常消費或使用情形，會立刻啟動相關機制，以保護消費者，提醒消費者發現不明消費時，應立即向銀行申請止付、並截圖提供平台，也建議使用網路帳號應保護個資，包括送修電信、登入不明網路、下載不明APP時都應警覺。

    台中警方也提出三步驟教民眾自保：首先，當外送軟體開啟通知，如發現手機出現「訂單準備中」，外送地址卻在外縣市，且非自己或家人訂購的訂單，應立即將訂單資訊、消費紀錄、備註欄位等資訊截圖存檔，並取消訂單。

    其次是聯繫信用卡發卡銀行申請止付，並申請爭議金調查；聯繫外送平台客服，要求查詢盜刷地址跟訂購項目。最後是向警方報案，並提供上述資料作為警方偵辦參考。

    台中市第二分局文正派出所所長李健瑋同時呼籲，民眾使用網路便捷服務的同時，應注意避免帳號出借他人使用，並定期更改高強度的密碼，同時注意不同帳號勿使用同組密碼，且勿下載來源不明或非官方認證的應用程式，以免個資外洩，權益遭受侵害。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由日日shoot》鑽平台漏洞冒用帳號 盜刷集團騙外送 全台犯案
    2022/03/01 05:30

    自由日日shoot》鑽平台漏洞冒用帳號 盜刷集團騙外送 全台犯案
    自由日日shoot》法界﹕盜刷集團 可重判10年
    2022/03/01 05:30

    自由日日shoot》法界﹕盜刷集團 可重判10年

    文明病的剋星！向「惡視力」說掰掰
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播