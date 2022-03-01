自由日日shoot》訂單有異／警︰取消、截圖、通知銀行止付

李健瑋提出三步驟提醒民眾。（警方提供）

2022/03/01 05:30

〔記者許國楨、蔡淑媛／台中報導〕熊貓外送平台被歹徒冒用盜刷信用卡，購買大量的奶粉，Foodpanda回應，台中發生的案件疑為犯罪集團透過非法管道取得消費者個資，並利用平台謀取不法利益，經內部了解，目前系統皆正常運行，也非平台個資外洩，全案已由警方與檢察官偵辦中，平台將積極配合後續調查，此案被盜刷金額，消費者只要通知銀行止付，並通知平台，即可避免損失，待後續調查結果也可能對犯罪者求償。對於見義勇為的夥伴，平台也衷心表達感謝。

熊貓︰非平台個資外洩 將積極配合調查

Foodpanda表示，公司保護消費者資安及消費，使用三D驗證機制，一旦發現異常消費或使用情形，會立刻啟動相關機制，以保護消費者，提醒消費者發現不明消費時，應立即向銀行申請止付、並截圖提供平台，也建議使用網路帳號應保護個資，包括送修電信、登入不明網路、下載不明APP時都應警覺。

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台中警方也提出三步驟教民眾自保：首先，當外送軟體開啟通知，如發現手機出現「訂單準備中」，外送地址卻在外縣市，且非自己或家人訂購的訂單，應立即將訂單資訊、消費紀錄、備註欄位等資訊截圖存檔，並取消訂單。

其次是聯繫信用卡發卡銀行申請止付，並申請爭議金調查；聯繫外送平台客服，要求查詢盜刷地址跟訂購項目。最後是向警方報案，並提供上述資料作為警方偵辦參考。

台中市第二分局文正派出所所長李健瑋同時呼籲，民眾使用網路便捷服務的同時，應注意避免帳號出借他人使用，並定期更改高強度的密碼，同時注意不同帳號勿使用同組密碼，且勿下載來源不明或非官方認證的應用程式，以免個資外洩，權益遭受侵害。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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