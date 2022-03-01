自由日日shoot》法界﹕盜刷集團 可重判10年

奶粉放在騎樓桌上，隨即有不明人士取走。（民眾提供）

2022/03/01 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕網路盜刷信用卡購物層出不窮，法界人士表示，詐騙集團以盜刷信用卡方式詐騙，除涉犯詐欺罪外，同時會成立行使偽造私文書罪，若三人以上共同犯罪，成立加重詐欺罪，另亦可能構成違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法或刑法妨害電腦使用罪，並建議銀行強化防詐及防盜刷機制。

律師陳振瑋表示，網路盜刷者除涉犯詐欺罪嫌，因為銀行給持卡人的信用卡算是準私文書，所以也涉犯偽造文書罪，三人以上共同犯罪會有加重詐欺責任，如果能證明有三人以上組織性參與犯罪，也會涉犯組織犯罪，另外對參與銷贓者，或提供帳戶供隱匿犯罪所得者，還會有洗錢防制法的適用，最重可處七年徒刑。

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律師黃祿芳指出，詐騙集團以盜刷信用卡方式詐騙，除涉犯詐欺罪外，同時可能成立行使偽造私文書罪，可處五年以下徒刑，若三人以上共同犯罪，成立加重詐欺罪，可處一年以上、七年以下徒刑；另外，若組成結構性的盜刷犯罪組織，同時違反組織犯罪防制條例，發起、主持、操縱或指揮者，可處三年以上、十年以下徒刑，參與者可處六個月以上、五年以下徒刑。

黃祿芳並指，若為盜刷而無故取得他人電腦或手機中所存的信用卡號等資訊，另犯刑法妨害電腦使用罪，可處五年以下徒刑，對於此類詐騙案件，過往修法加重刑責往往成效有限，建議從銀行端強化防詐及防盜刷機制，預防勝於治療。

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