自由日日shoot》鑽平台漏洞冒用帳號 盜刷集團騙外送 全台犯案

冒外送平台帳號盜刷信用卡犯案流程

2022/03/01 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕民眾請注意，利用外送平台犯罪的模式已在全台各地發生，且有猖獗之勢！

台中市北區一間閒置店面騎樓，最近接連有外送員將大批的嬰兒奶粉送到此處，再由不明人士取走的詭異現象，除引起居民好奇更引起多名外送員起疑，經查發現，竟是不法分子盜用消費者在外送平台的帳號，再盜刷信用卡購買奶粉，並要求送往該處指定地點，警方上週獲報當場逮捕一名取貨男子，循線追查幕後犯罪集團中。

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警方表示，目前因為疫情警戒的關係，很多人會使用外送平台點餐或購買日常生活用品，因為外送平台軟體的帳號與信用卡綁定，加上用戶經常預設自動扣款功能，不法分子因此盜取帳號，盜刷信用卡購買物品，進而牟取不法利益。

新北發生盜刷八百萬物資案

事實上，這類型犯罪模式去年開始在全台各地發生多起，新北市也曾發生歹徒利用平台系統綁定手機門號簡訊認證的漏洞，盜刷八百萬元的民生物資再低價銷贓；而台中市第二分局文正派出所是在上月廿二日，接獲熊貓外送平台服務員反映，表示有數筆異常訂單，不同訂購帳號，但購買品項皆為嬰兒奶粉，且均於訂單備註欄註記，要求指定送達五權路、太平路口一處相同地點，相當不尋常。

警方獲報展開調查，經訪談附近居民得知，該處原來是一間透天店面，三年前發生火災後閒置至今，從去年中旬開始，就經常看到有外送員送奶粉來，放在騎樓柱子、轉角或一張桌子上就離開，隨即就有人取走，且每次取貨人都不一樣，令人覺得很詭異。

有人狂訂奶粉 外送員報警

廖姓外送員向警方說，這陣子與其他外送員接獲多筆訂單，送達位置都是這處未營業的店面騎樓，且除了訂購不同品牌奶粉外，訂單都在備註欄留下另支電話號碼，經利用公司APP向會員聯繫，會員卻表示沒有訂購奶粉商品，但撥打備註欄手機，對方卻堅持指定要送到該處。

疑集團操控 朝詐欺取財偵辦

因當天現場已有廿多罐奶粉，透過外送員群組詢問，也有其他外送員遇到，直覺可疑報案，警方研判這是冒用外送平台帳號盜刷信用卡的案件，經派員埋伏，當天就逮捕到場取貨的卅九歲王姓男子，並查扣廿罐不同品牌的嬰兒奶粉。

王男警訊中否認涉案，辯稱奶粉是自用，但細節又交代不清，由於奶粉品牌有三、四種，相較一般生鮮、食品的保存期限較久，警方不排除幕後有犯罪集團操控，依市場需求下單，取得奶粉後變賣銷贓牟利，已報請檢察官指揮偵辦，朝詐欺取財罪方向偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

Foodpanda提醒消費者發現不明消費時，應立即向銀行申 請止付、並截圖提供平台處理。圖為外送員等候外送情形， 與本案無關。 （資料照）

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