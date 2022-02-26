酒測強制驗血、判決強制道歉 違憲

大法官會議宣告道路交通管理處罰條例第35條「駕駛自撞應由警察強制採血酒測」規定違憲。（資料照﹜

2022/02/26 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕大法官會議今年改制憲法法庭，昨做出第一號判決，宣告道路交通管理處罰條例第卅五條「駕駛自撞應由警察強制採血酒測」規定違憲；接著做出第二號判決，認定法官審結妨害名譽民事案判被告強制道歉，也違憲。兩判決即起生效，對審、檢、警有拘束力。

駕駛肇事未釀死傷，但拒絕或無法接受酒測時，警方應依道交條例委託醫院或檢驗機構強制驗血，花蓮地院法官吳志強認為，警方未獲法官或檢察官准許進行，違反「法官保留」原則，也與正當法律程序的「令狀主義」不符，聲請釋憲。

請繼續往下閱讀...

一號判決指出，該條文牴觸憲法保障的人身自由、身體權、資訊隱私權，兩年內完成修法。修法完成前，警方處理自撞案件，可報請檢方取得鑑定許可書，才能採血檢驗酒精濃度；情況急迫可先驗再報，檢方不准就在三日內撤案；被採驗人不服也可向法院聲請撤銷案件。本案宣判前已實施採證程序、尚未終結的案件，依原制辦理。

二號判決指出，民法第一九五條第一項規定「其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分」，所謂「適當處分」不包含「強制道歉」。

大法官說，憲法保障人民有積極表意與消極不表意的自由，法院判強制被告道歉，在不涉公共利益前提下，恐侵害人民言論與思想自由；被告若是媒體，還有侵害新聞自由疑慮。本件有中正大學法律系教授盧映潔等四人聲請釋憲，勝訴後可對個人案件提起再審。

大法官十三年前以六五六號解釋宣告強制道歉合憲，昨變更前人解釋，為釋憲史上第八次變更。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法