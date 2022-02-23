土資場明顯不足 檢建議政府增設

台南地檢署檢察官劉修言（立者）建議政府增設土資場，以增加國內事業廢棄物合法處理量能。（記者王俊忠翻攝）

2022/02/23 05:30

〔記者王俊忠、楊綿傑、洪瑞琴、王姝琇／綜合報導〕台南地署檢署偵辦以男子蔡燕章為首的環保犯罪集團，查出此集團長期濫倒掩埋營建事業廢棄物，該案承辦檢察官劉修言建議中央及地方機關研議設立多處公有或民有營建廢棄物堆置分類及再利用處理場，增加合法處理量能。

劉修言在起訴書指出，國內實務上剩餘土石方不易分選乾淨，通常會夾雜營建廢棄物，現行法規與廢棄物實際清理方式長期脫勾，營建廢棄物再利用及分類出的廢木材、廢塑膠混合物等可燃物處理量能皆不足，且處理成本費用高，經分選後產出產品的去化管道不暢通，導致合法掩護非法或非法掩埋、棄置，致營建廢棄物四處流竄、污染土地。

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劉修言認為，營建廢棄物來源除了事業外，未列管事業產出的廢棄物數量也相當可觀，目前對於廢棄物產量及去化量無法完全掌握，廢棄物處理量能不足問題日益嚴重，致廢棄物處理費用逐年攀升，讓不法業者有機可乘，顯見土資場容量明顯不足。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，環保署持續推動營建廢棄物分場所設置，並拓展分類後廢木材等可燃廢棄物及磚石去化途徑。

南市工務局表示，目前台南民營的土資場有八個，可收納約一百萬立方米合法營建剩餘土石方，統計至二○二○年十一月僅收納約廿三萬立方米，顯見合法民營土資場足夠容納，將會再加強稽查違法亂倒。

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