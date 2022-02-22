風浪太強 台中港引水人落海不治

鍾姓引水人不慎落海被救起，送醫不治。 （記者歐素美翻攝）

2022/02/22 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕鍾姓引水人（領港人）昨上午十一時左右，在台中港南防波堤附近接引香港籍貨櫃船「曉洋輪」進港停靠卅二號碼頭時，雖平均風速六級，未達禁止引水人上船的八級，但因湧浪太大，「曉洋輪」搖晃太厲害，鍾男爬繩梯準備上船時意外落海，雖有身穿救生衣，但最近低溫，鍾男落水後約四十分鐘就被救起，送醫急救仍不治；這是台中港近四十年來第二起引水人落海死亡意外。

中部航務中心表示，昨上午十一時十三分領港艇吉特一○一載送鍾姓引水人在台中港南防波堤一點四八海浬領港站，準備外接香港籍貨櫃船「曉洋輪」（九千九百四十九噸）時不慎落海，領港艇見狀立即回頭，船上人員見鍾男在海上漂浮，趕緊下水將他拉上船，但鍾男已失去意識，送醫搶救不治。

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中部航務中心表示，鍾男今年五十八歲，具有八年引水資歷。目前台中港共有十八名引水人，一名引水人指出，上一次台中港發生引水人落水死亡意外約在一九八三年，距今近四十年。

台中港引水人依每月領港的船隻多寡，月薪約在五十萬元至一百萬元之間。中華民國船長公會理事長黃玉輝表示，引水人在領航時，需從領港船爬領港梯再轉舷梯上大船，不論大船要進港、離港或靠離碼頭時，因風浪等不確定因素，引水人都可能面臨領港梯斷裂落海、被浪打到落海、被小艇或舷梯夾到受傷或在甲板上滑倒等危險，風險很大。

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