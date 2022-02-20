公糧遭盜賣案 出問題的是進口米 農糧署︰供應校園軍隊 皆優質國產米

農糧署南區分署稽查公糧庫存品質。（南區分署提供）

2022/02/20 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕公糧稻米的來源除國產米，還有我國加入WTO後，依規定每年必須採購一定數量的外國米。農委會農糧署表示，為了讓學生在有限預算內吃到最新鮮、最優質的米糧，均是使用公糧「國產米」、半價供應給校園，且都是三章一Q、具溯源履歷，逐批嚴格把關的米；此外，軍隊使用的公糧米也是國產米。

農糧署說，去年稽核發現台南六甲農會倉庫的公糧米，有被移動、套換、短少等情況，這些被動手腳的米是來自進口的外國米，進口米並沒有供應給校園和軍隊。

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農糧署長胡忠一表示，我國加入WTO後，因為關稅配額規定，每年都要從國外進口十四萬四七二○噸稻米，為讓國產米價格不受影響，進口的六十五％由政府收購並納入公糧，剩餘的三十五％公開標售，這次六甲區農會出問題的是進口米。

胡忠一說，去年十月發現六甲區農會公糧出問題，立刻由南區分署政風人員帶著該農會倉庫管理員前往廉政署，該倉管員當下承認有盜賣情事，全案移送南檢偵辦，追查後續流向；倉管員在該地任職廿多年沒有調整職務，未來將要求農會相關職務任期不可超過三年。

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