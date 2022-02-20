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    首頁　>　社會

    載友出遊 車打滑連撞2樹 3死2傷

    花蓮市戴姓男子駕車打滑，自撞路樹後，車子扭曲變形成廢鐵。（記者王峻祺翻攝）

    花蓮市戴姓男子駕車打滑，自撞路樹後，車子扭曲變形成廢鐵。（記者王峻祺翻攝）

    2022/02/20 05:30

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市廿六歲戴姓男子，昨早駕駛黑色馬自達轎車載四名友人出遊，十點多行經台九線一七六．三公里北上車道時，疑車速過快加上天雨路滑，失控打滑連撞二棵路樹，因撞擊力道猛烈，車身擠壓成廢鐵，五人受困車內，警消救出後，其中三人不治，另二人分受輕重傷。車禍原因尚待警方釐清。

    路面積水 疑「打水漂」失控

    戴男昨上午沿台九線由南往北行駛，載四名友人欲前往宜蘭，行經懷恩橋附近時，路面因雨積水濕滑，濺起大量水花後，車輛突然失控，瞬間由內側車道打滑至外車道，並連撞二棵路樹，直到右側車身扭曲包覆住第二棵樹才停下。

    警方調查，車禍撞擊位置主要集中右側，戴男被救出時僅受輕傷、意識清楚，坐在左後座的十六歲羅姓少年骨折獲救送醫，但坐在副駕駛座的廿一歲李女、後座十九歲羅男、廿歲郭女送醫不治，共釀三死二傷，其中戴男與李女、羅男與郭女是情侶。

    警籲雨中行車要放慢車速

    抽血檢驗戴男酒測值為零。監視器畫面顯示，車輛在內車道直行時，路面激起大量水花，疑似因「打水漂」導致失控，整輛車往右超越前方砂石車後拋飛，先撞斷第一棵路樹，再撞擊第二棵路樹。

    新城警分局表示，詳細事故原因尚待調查釐清，呼籲駕駛人雨中行車要放慢車速，並注意前方及四周路面與行車狀況。

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