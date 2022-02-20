脫衣視訊人夫 女鄉代判賠25萬

彰化伸港鄉代陳聿琦昨在臉書回應，法官忽略相關證據的主觀判決，令她非常遺憾，會上訴。（取自陳聿琦臉書）

2022/02/20 05:30

知名建商女董提告 法官認定侵害配偶權

〔記者陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕四十四歲國民黨籍彰化縣伸港鄉鄉民代表陳聿琦，與當地一家建設公司李姓總裁有曖昧關係，李男的妻子指控，陳女曾與丈夫脫光衣服視訊，陳不但寬衣解帶，還擺出猥褻姿勢引誘其夫，且陳女曾到她住處斥責其夫始亂終棄，導致鄰里皆知，造成她精神受創；李妻控告陳女求償五百萬元精神慰撫金，彰化地院判陳女賠償李妻廿五萬元。

該家建設公司在當地頗有名氣，李姓總裁也在地方上參與不少社團，是地方知名人士。判決書指出，李妻擔任建設公司董事長，夫妻結婚逾卅五年，陳聿琦均知情，但仍在二○一六年至二○一九年間，跟李男以通訊軟體視訊時，寬衣解帶擺出猥褻不雅姿勢供李男觀看。二○一九年八月一日，陳聿琦還到李男與妻子住所，斥責李男始亂終棄、另結新歡。

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李妻受不了外界異樣眼光，並發現陳女與丈夫視訊時的不雅照片，向法院提起民事訴訟，指控陳女侵害配偶權，造成她精神痛苦，求償五百萬元。

陳聿琦答辯稱，李男與妻子早已貌合神離、分房多年，李男「花名在外」，還擁有多名女性密友，她是失婚婦女，禁不起李男熱烈追求而同意網交，但從未與他發生肉體關係，也不知道當時被李男趁機竊錄影像。

陳聿琦主張影像竊錄無證據力 法官︰得知遭竊錄卻從未提告

陳女表示，李妻於二○一七、一八年間就得知竊錄影像，二○二○年提告已逾兩年追訴時效；她曾到警局控告對方妨害名譽和偽造文書，經地方人士協調後撤告；李男未經她同意竊錄而得的影像，在本案應不具證據能力。

法官審理認為，李妻到二○一九年八月才得知有脫衣視訊影像，二○二○年十二月提出訴訟，未逾時效；陳主張遭竊錄卻從未提告，主張證據無效並無依據。法官認定李女配偶權遭侵害，應獲賠五十萬元，李男應分擔一半賠償義務，依此判陳女賠償廿五萬元，可上訴。

陳聿琦昨在臉書回應，法官忽略相關證據的主觀判決，令她非常遺憾，會上訴，對有心人造謠誹謗也會蒐證提告。

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