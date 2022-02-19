6年官司 91歲徐立德如願離了

高齡九十一歲的總統府前資政徐立德離婚官司定讞。（資料照）

2022/02/19 05:30

再婚小35歲女音樂家 ３年就分居

〔記者張文川／台北報導〕高齡九十一歲的總統府前資政徐立德九年前再婚，娶小他卅五歲的女音樂家陳怡伶，但婚後三年即分居，徐以「價值觀差異」為由訴請離婚，一審判徐敗訴，二審、更一審皆認為二人分居後甚少互動，皆未積極維持婚姻，婚姻破綻無回復希望，雙方都可歸責，改判准離；最高法院昨駁回上訴確定。

國民黨籍的徐立德歷任財政部長、經濟部長、經建會主委、行政院副院長、總統府資政等政府要職。徐的元配劉勤生二○○九年過世，徐二○一三年與當時四十七歲的陳怡伶結婚，但婚後三年即分居。

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妻曾表達不願離婚

徐立德訴請離婚，主張和妻子的生活習慣、價值觀不同，二○一五年他搬離愛巢分居，去和兒子同住；妻子曾以自我傷害方式情緒勒索他，年邁的他難以承受，妻子也無意維持婚姻。一審台北地院認定，未構成無法維持婚姻事由，判徐敗訴。

二審時，陳怡伶表達不願離婚，認為雖有爭執但不嚴重，不到離婚地步。二審認為，兩人婚姻發生破綻，分居期間陳女未理性溝通，徐也未體諒妻子，夫妻皆無努力修補婚姻的意願，感情無回復可能，判准離婚。最高法院廢棄發回更審。

更一審認為，雖然徐離家分居造成婚姻破綻，有責在先，之後兩造均未積極挽回婚姻，以消極、負面態度處理，加深婚姻裂痕，雙方都可歸責，仍判准離婚。最高院昨駁回陳女上訴確定。

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