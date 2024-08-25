調查官涉唆使作偽證栽贓雲縣長賄選 張麗善回應了

雲林縣長張麗善稍早在臉書發文表示，司法不該被當作操弄政治的工具，不該被玩弄。 （資料照）

2024/08/25 17:43

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣調查站前調查官陳文維，遭爆前年辦雲林縣議員蔡咏鍀賄選案，得知北港鎮長候選人蕭美文同樣涉賄遭查，竟教唆蕭案在押被告作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及買票，雲林地檢署上月30日起訴陳男。蔡咏鍀回應，事情都已過去不再追究，如今聽聞此事他也不做回應，讓司法釐清真相。而張麗善稍早以臉書貼文表示，司法不該被當作操弄政治的工具，不該被玩弄。

2022年九合一選舉期間，雲林縣議員候選人蔡咏鍀涉賄遭時任雲林縣調查官陳文維調查，陳男發現北港鎮長蕭美文一樣涉賄遭查，為使蔡案順利偵辦，教唆因蕭案在押的競選服務處主任林振義及蕭美文姪子蕭嘉鴻出庭作偽證，栽贓和蔡咏鍀同陣營的張麗善也涉送茶葉買票，私下邀蕭美文談判，種種下指導棋動作全程被錄音。

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調查局中機站接獲檢舉展開調查，依教唆偽證與洩密罪移送雲林地檢署偵辦，雲檢初次偵查時，陳否認，檢察官認證據不足，且主觀上無犯意，處分不起訴，只會洩密處緩起訴。全案送台南高分檢再議，雲檢第二次偵辦後，林振義與蕭嘉鴻證稱陳文維有教唆偽證，上月30日將陳文維，以涉及洩密和教唆偽證起訴。

針對此案，張麗善稍早臉書發文表示，此次事件充分說明選舉期間存在著羅織罪名的狀況，有人為個人利益或選舉，故意捏造事實，偽造證據，甚至惡意誘導、逼迫無辜的關係人陳述不實的指控。

她強調，司法不該被當作操弄政治的工具，不該被玩弄。或許有人會說，這是遲來的正義。但她認為，正義本來就該隨傳隨到，不應姍姍來遲。

蔡咏鍀受訪表示，被指控賄選後來也查清楚了，案子釐清也和他沒有關係，大家都沒事就好，對於調查官期間所發生的事不想再追究，如今又爆開，對司法偵辦中的案子，不便多評論。

北港鎮長蕭美文則說，只知陳先生被緩起訴，今才知此事又被調查且起訴，感到驚訝。她表示，今年3月結案獲判無罪，實在很煎熬，但感謝司法證明清白與正義，謝謝大家關心。至於陳案進入司法程序就交由司法調查。

雲林地檢署上月30日將陳文維，以涉及洩密和教唆偽證起訴。 （記者李文德攝）

雲林縣長張麗善稍早在臉書發文表示，司法不該被當作操弄政治的工具，不該被玩弄。 （擷取張麗善臉書專頁）

蕭美文受訪表示陳文維一案進入司法程序就交由司法調查。（擷取蕭美文臉書）

蔡咏鍀受訪表示，被指控賄選後來也查清楚了，案子也釐清和他沒關係對於調查官期間所發生的事不想再追究，如今又爆開，對司法偵辦中的案子不便多評論。（資料照）

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