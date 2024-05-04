暗網買槍彈欲從美寄回台 調查官免職 判4年半

暗網買槍彈欲從美寄回台，調查官免職被判刑4年半。圖為示意圖。（資料照）

2024/05/04 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕調查局北部機動站前調查官蔡侑霖，涉透過暗網向不詳人士購買克拉克GLOCK十九制式手槍一把、九釐米子彈五十發，含兩副制式彈夾、一副特製彈夾與一支消音器，請對方把貨夾藏在黑膠唱片機內寄來台灣，但包裹準備出境時被美國海關截獲，通報我方，進而查獲買黑槍的罪犯竟是調查官；新北地院依槍砲彈藥刀械管制條例的「未經許可運輸制式手槍未遂」罪，判蔡男四年六月徒刑、併科十五萬元罰金。本案發生後，蔡男已被免職。

檢警追查，調查班五十四期結業的蔡男，二○二一年在暗網以加密郵件，敲定使用比特幣交易槍彈，價格等同約五三五○美元（十五萬餘元台幣），並提供中華郵政i郵箱、人頭手機號碼及化名等收件資訊給賣家。

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美國國土安全調查局攔下包裹，與我方合作，將槍彈取出按收件資訊寄抵郵局，蔡男雖察覺有異未前往領取，檢警仍透過追查門號、基地台位置查獲蔡男。

蔡男辯稱，想提升追查加密貨幣犯罪金流的能力，才透過比特幣交易，至於買槍是認為暗網買賣槍枝都是假的。合議庭不採信蔡男辯詞，斥責蔡男身為調查官，具高度專業知識，卻漠視管制槍彈法令，欲從美國輸入槍彈來台，影響主管機關對槍彈管制的執行，危害社會治安，依此判刑。

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