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紅衣女突現身路中央 駕駛嚇傻：真的不要這樣嚇人

近日在台中市北屯區，有一名駕駛在外買宵夜時，赫然看見一名紅衣女子停在路中央，長髮垂肩，似乎一動不動。當駕駛試圖按喇叭提醒時，紅衣女子竟緩慢地轉頭看向後方，讓人毛骨悚然。（圖片擷取自Threads）

近日在台中市北屯區，有一名駕駛在外買宵夜時，赫然看見一名紅衣女子停在路中央，長髮垂肩，似乎一動不動。當駕駛試圖按喇叭提醒時，紅衣女子竟緩慢地轉頭看向後方，讓人毛骨悚然。（圖片擷取自Threads）

2024/08/25 17:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕農曆七月被認為是鬼月，民眾通常會對於各種靈異事件格外敏感。近日，在台中北屯區軍福十八路口發生了一起令人毛骨悚然的事件。23日晚間10點多，一名市民在外買宵夜時，赫然看見一名紅衣女子站在路中央，長髮垂肩，似乎一動不動。當市民試圖按喇叭提醒時，紅衣女子緩慢轉頭，在敏感的鬼月加持下，這一幕格外令人毛骨悚然。驚嚇之餘，市民立刻倒車從旁繞開逃離現場直呼「真的不要這樣嚇人」。

從社群平台Threads上網友所po出的行車紀錄內容可以看到，駕駛原先只是不疾不徐地再開車，但在一個路口轉彎就突然看到馬路中央有一團紅影，駛近看後發現是一名身穿紅衣的女子在馬路中央緩慢地騎著電動車，駕駛輕按喇叭提醒後，該名女子竟緩慢地開始轉過頭來，身上一襲紅衣加上一頭長髮使得場面瞬間畫風丕變，就好像是鬼片中的場景一樣，嚇得車內兩人連看都不敢看，趕快繞過驅車離開。

根據警方初步研判，這名紅衣女子可能是騎著醫療代步車，然而即使根據交通法規，代步車是被視為行人，但如果莫名其妙停在路中間或在道路中無故停留仍可能會遭罰。

無獨有偶，農曆七月的靈異氛圍也飄到了彰化。近日，有人在彰化街頭假扮長舌鬼進行直播，試圖吸引眼球，然而當警車經過時，這位假鬼立刻心虛逃跑，讓這場「靈異」事件演變成了一場鬧劇。

這些假鬼假怪的行為，雖然是出於玩笑或吸引注意力的目的，但在這個敏感的月份，類似事件會讓人更加容易感到恐慌與緊張，民眾須斟酌個人行為，避免受罰。

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