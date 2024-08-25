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白目！ 農曆七月「扮長舌鬼」嚇人 2直播主違反社維法送辦

農曆七月，彰化員林街頭，日前傳出有直播主裝扮，吐著超長舌頭的白衣女鬼嚇人。（翻攝臉書社團爆料公社二社）

農曆七月，彰化員林街頭，日前傳出有直播主裝扮，吐著超長舌頭的白衣女鬼嚇人。（翻攝臉書社團爆料公社二社）

2024/08/25 14:02

〔記者陳冠備／彰化報導〕正值農曆七月，彰化縣員林市街頭，日前傳出有一披頭散髮，吐著超長舌頭的白衣女鬼出沒，嚇壞不少路人，經查發現，竟是張姓與曹姓兩名男子疑似為了直播衝流量而「搞鬼」，警方獲報後到場，兩人連忙逃之夭夭，不過最後還是被警方逮到，訊後依違反社會秩序維護法偵辦。

臉書社團「爆料公社二社」8月17日下午有民眾貼出一則側錄影片，影片顯示，有民眾身穿白衣，披著長髮，嘴巴吐著超長紅色舌頭，站在員林市廣寧宮前方路口扮鬼嚇人，負責掌鏡的男子旁白說著「這樣有流量喔！有喔！」，但網友不領情，痛罵「真沒水準，7月直播扮鬼嚇人」、「真正北木！」等語。接著沒多久，就有民眾報警，直播主發現警車到場後，一人一鬼落荒而逃。

員林警方表示，該起裝神弄鬼事件發生在8月17日凌晨1至2點，裝鬼的張男（40歲）與拍攝影片的曹男（35歲）在員林市廣寧宮斜對面的路口進行直播，有路過民眾被兩人惡作劇行為嚇到，因此報警，警方獲報後兩人已離開，事後經路口監視器追查後尋獲兩人，兩人坦承不諱，供稱為直播衝流量所為。全案詢後依違反社會秩序維法法辦。

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