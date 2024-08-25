為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

連親妹妹也受騙千萬！ 通霄某私幼前園長誆投資吸金逾億起訴

通霄某私幼前園長誆投資吸金逾億，苗檢提起公訴。（資料照）

通霄某私幼前園長誆投資吸金逾億，苗檢提起公訴。（資料照）

2024/08/25 17:20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕曾任苗栗縣通霄鎮一間私立幼兒園園長的44歲陳姓女子，10多年來以投資幼兒園可獲分紅名義，向家長、工作人員行騙，超過60位受害者報案，警方調查陳女吸金1億800萬。苗栗地檢署檢察官偵結，近日依違法銀行法等罪嫌對陳女提起公訴。

陳女之前因擔任幼兒園園長十多年，加上長相甜美，並形塑出貼心、親近形象，以投資可收到分紅當誘餌，騙走不少家長與工作人員血汗錢，就連陳女妹妹也受騙1000多萬。遭陳女詐騙的受害者先向民意代表反映後映，陸續向警方提告，之後受害者家屬於今年4月間在在網路社群以「投資詐騙，幼兒園老師詐騙破億」為題PO文，全案爆發後超過60人報案，陳女總計吸金約1億800萬。

陳女於偵訊時自白，捏造幼兒園入股可分紅消息，誘騙受害者投資。陳女為取信受害者，除製作入股合約書、現金投資入股契約書，甚至偽刻幼兒園印文，加上其當時擔任多年園長身分，讓受害者信以為真，不慎上當受騙。

陳女為持續向受害者吸金，甚至依不等「投資」比例交付受害者「分紅」，獲得受害者信任。

直到今年開始有受害者未拿到陳女聲稱的「分紅」，開始質疑陳女，全案後來也爆發。雖然逾60人報案，但有受害者認為，受陳女手段所騙的受害者應該更多，可能礙於其他原因未報案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
星國AGK集團拆分盤非法吸金1.3億 台北區團隊7人起訴
2024/08/21 12:28

星國AGK集團拆分盤非法吸金1.3億 台北區團隊7人起訴
男吸金逾2千萬代操期貨！退休警父幫忙查個資 父子雙雙交保
2024/07/31 14:40

男吸金逾2千萬代操期貨！退休警父幫忙查個資 父子雙雙交保
impression

台亞風能舉辦「海派野餐親子遊」深耕在地同樂
女直播主張雅萍吸金3.5億重判12年半 受害者欣慰「罪有應得」
2024/08/18 10:27

女直播主張雅萍吸金3.5億重判12年半 受害者欣慰「罪有應得」
非法銷售澳豐基金吸金148億 兆富董事長等152人起訴
2024/07/18 11:35

非法銷售澳豐基金吸金148億 兆富董事長等152人起訴
impression

南台都更天王國城啟動嘉義翻轉首章
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播