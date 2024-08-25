連親妹妹也受騙千萬！ 通霄某私幼前園長誆投資吸金逾億起訴

通霄某私幼前園長誆投資吸金逾億，苗檢提起公訴。（資料照）

2024/08/25 17:20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕曾任苗栗縣通霄鎮一間私立幼兒園園長的44歲陳姓女子，10多年來以投資幼兒園可獲分紅名義，向家長、工作人員行騙，超過60位受害者報案，警方調查陳女吸金1億800萬。苗栗地檢署檢察官偵結，近日依違法銀行法等罪嫌對陳女提起公訴。

陳女之前因擔任幼兒園園長十多年，加上長相甜美，並形塑出貼心、親近形象，以投資可收到分紅當誘餌，騙走不少家長與工作人員血汗錢，就連陳女妹妹也受騙1000多萬。遭陳女詐騙的受害者先向民意代表反映後映，陸續向警方提告，之後受害者家屬於今年4月間在在網路社群以「投資詐騙，幼兒園老師詐騙破億」為題PO文，全案爆發後超過60人報案，陳女總計吸金約1億800萬。

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陳女於偵訊時自白，捏造幼兒園入股可分紅消息，誘騙受害者投資。陳女為取信受害者，除製作入股合約書、現金投資入股契約書，甚至偽刻幼兒園印文，加上其當時擔任多年園長身分，讓受害者信以為真，不慎上當受騙。

陳女為持續向受害者吸金，甚至依不等「投資」比例交付受害者「分紅」，獲得受害者信任。

直到今年開始有受害者未拿到陳女聲稱的「分紅」，開始質疑陳女，全案後來也爆發。雖然逾60人報案，但有受害者認為，受陳女手段所騙的受害者應該更多，可能礙於其他原因未報案。

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