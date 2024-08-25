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以為末班車沒人管？大叔躲中捷月台「吞雲吐霧」 到站被揪出開罰

賴男在中捷月台違規抽菸開罰。（警方提供）

賴男在中捷月台違規抽菸開罰。（警方提供）

2024/08/25 17:28

〔記者許國楨／台中報導〕賴姓男子前天凌晨趁台中捷運即將打烊違反禁菸規定，躲在月台柱子後方抽菸，經站務人員發現後立即上前勸阻，惟賴男將菸熄滅後隨即搭上末班車離去，站務人員旋即通報捷運警察，在其中一站攔獲下車賴男到案，全案依菸害防制法移請裁處，最高可處1萬元罰鍰。

台中市捷運警察隊第一分隊隊員林意賢、曾意騰，23日凌晨0時10分許接獲值班通報，高鐵台中站有51歲賴姓男子躲在月台層柱子後方抽菸，經勸阻已搭乘捷運上行列車，林等2員隨即於大慶站上車尋查，並於賴男在市政府站下車後，配合站務人員實施攔查，經查證身分後，由台中捷運公司依菸害防制法移請市府衛生局裁處。

捷警呼籲，依《菸害防制法》第15條規定，民眾不得於大眾運輸工具、計程車、遊覽車、捷運系統、車站及旅客等候室吸菸，違者可處2000元至1萬元罰鍰，捷運站體及捷運車廂內全面禁菸，請遵守相關禁菸規定，切勿心存僥倖，以避免受罰及危、侵害其他乘客權益，共創一個清淨、無菸害污染的捷運搭乘空間。

捷警隊強調，為維護乘客搭乘捷運安全，該隊勤務規劃以小區域巡邏，編排警力於小區域內不斷執行列車巡邏及車站守望，除提升列車及車站見警率，預防犯罪外，也能確保捷運沿線發生治安事件，務必最短時間趕赴現場處置，而此次違規抽菸案雖發生在末班車時段，惟綿密勤務規畫運作並未因夜深而鬆懈，才能迅速逮人。

目前中捷及捷警隊，已建立一套良好的橫向通報機制，足以應付各項突發事故，有效維持場站及行車秩序、保障旅客乘車安全。

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