火燒山可關3年罰300萬

未來民眾若不慎用火導致火燒山，將從原本處兩年以下徒刑或科卅萬元以下罰金，提高到三年以下徒刑併科三百萬元以下罰金。（資料照）

2022/02/18 05:30

林務局預告加重刑責罰金 保護區再加重1/2刑 汽化爐將納管

〔記者楊媛婷／台北報導〕對於民眾不慎火燒山的行為，法院實務上僅處六月以下可易科罰金的徒刑，林務局預告修正相關條文罰則，民眾若不慎用火導致火燒山，將從原本處兩年以下徒刑或科卅萬元以下罰金，提高到三年以下徒刑併科三百萬元以下罰金，若該場域有數個自然保護區等，還會加重其刑二分之一。

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另外，目前使用露營常用的汽化爐不算引火行為，林務局也將修法，明定汽化爐可使用的相關森林場域與措施。

林務局統計，受乾旱影響，去年森林火災數量是歷年平均的二到三倍，分析歷年台灣火燒山相關案例原因，絕大部分都是由人為因素造成，如農墾引火、山區活動引火、燃燒垃圾等，但即使有逮到犯嫌，法院實務常處以可易科罰金的六月以下徒刑、拘役，但森林發生大火，國家投入的救火費用動輒破千萬，且珍貴的生態環境成為寸草不生的焦土，造成生物棲地環境惡化與破碎化，間接讓山區發生崩塌或土石流，因此當發生在具有高度保護價值區的山林，有必要加重刑罰。

故意縱火最重判10年加罰5百萬

本次林務局相關修法，若故意放火火燒山，不只會有原本的三年以上、十年以下的徒刑，新增併科最高五百萬元的罰金，若民眾失火燒燬他人森林，也從原本處兩年以下徒刑或科三十萬元以下罰金，改為處三年以下徒刑併科最高三百萬元罰金，若是民眾失火燒燬的山林是位在自然保護區、野生動物保護區與重要棲息環境、生態保護區、自然保留區等，還會加重刑度，且有回復原狀的義務。

自從我國採取開放山林的政策後，登山客日增，但登山客不慎用火導致森林火災憾事頻傳，森林保護辦法明定，除例外情況，森林區域內原則都禁止引火，不過隨著山林露營風氣漸盛，很多人露營都會使用汽化爐烹調，現行規定汽化爐等以爐具生火炊煮，不算引火，林務局林政管理組簡任技正范家翔表示，未來會考量某些特殊的情況跟公告某些特定的區位，在做好防火措施的情形下，於森林保護辦法中訂定相關引火規定，但因用火的行為相當多元，不同區位情況也各異，現在還在盤點梳理中，但其他部分仍回歸到森林法不得引火的規定。

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