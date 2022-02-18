水杯沒倒水 北市警局長斥螺絲鬆了

過年前內政部次長陳宗彥、警政署長陳家欽等人慰勉辛苦員警及民防義警，桌上有茶杯卻沒有水，楊源明開春後第一場週報立即提出檢討。（記者姚岳宏攝）

2022/02/18 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市警察局長楊源明，日前在舊曆年後開春的一場警察局視訊週報上，當著幹部的面，指斥某甲區繁重分局執行春安工作不用心，上級長官第一天來督導時，桌上的水杯竟然沒有水；楊強調，從小處就可知道螺絲鬆了，如果連小事都做不好，如何堪當大任？

視訊週報 當著幹部的面點名某甲區分局

楊源明以「水杯沒水」事件警惕所屬單位，絕對不能再發生「掉螺絲」的事。他的「一杯水之怒」，立即讓台北市所有警察幹部繃緊神經，無不上緊發條。

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以往春安工作（今年改稱「加強重要節日安全維護工作」）第一天，台北市都是挑選繁重分局，展開宣示性的勤前教育，通常由警政署長、甚至內政部長親自督導指揮，今年也是選在任務繁重的甲區分局舉行。

當晚，內政部次長陳宗彥與警政署長陳家欽，前往分局主持勤教及慰勉同仁，市警局長楊源明陪同，三人坐在最前面，沒想到當場被楊源明發覺，已擺好在桌上的水杯，裡面竟然沒有倒水，他當下臉色一沉，但長官在，不好多說什麼，離開分局後就前往督勤。

局長之怒 各單位繃緊神經 上緊發條

年後第一週的市警局週報，檢討今年春安工作成效，楊源明特別舉這個例子，要求分局長好好檢討，表示從檢疫動線、環境清潔、會場簡報、到桌上的一杯水，許多環節都要檢討；他特別強調，若連倒水這種小事也做不好，能堪大任？

早年在該分局擔任過刑事組長的楊源明，愛之深責之切，已經不是第一次說重話，也曾就交通、治安等面向，表示要再加強，尤其身為全市任務最繁重的甲區分局，應拿出足以做為表率的能耐及態度。

楊源明點名發話後，所有北市分局長都繃緊神經，長官出席場合必定提前演練，誰也不敢讓掉螺絲事件再次發生。

楊源明歷練完整，長期獲長官肯定，而他受到上級信任的原因，除了個性圓融，處事精明幹練，也因為非常重視細節，深知魔鬼藏在細節中。

楊之前在外縣市任職十多年，去年調派回北市，認為各級幹部的能力和表現應再加強，也因此找機會「敲擊」一下各級幹部。

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