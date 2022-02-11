除夕夜玩過頭 高雄草衙所10官警記25申誡

2022/02/11 05:30

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市前鎮警分局草衙派出所員警除夕夜值勤，晚餐後無洽公及報案民眾，玩起餘興節目，扮演「舞獅」和用玩具手槍撒錢，還有男警將千元鈔塞進褲襠，影片瘋傳後，引起爭議，警分局認定因勤務未落實、拍攝與公務無關的不雅影片上傳公務群組等，對正、副所長等十名官警共記廿五支申誡。另警員在影片中未戴口罩，警分局也依違反傳染病防治法，將其中九人移送衛生局裁處。

群聚未戴口罩 9人送衛生局裁處

前鎮警分局昨下午表示，影片在即時通訊軟體群組轉傳第一時間立即查處，是對草衙派出所勤務時間，因勤務未落實、拍攝與公務無關的不雅影片上傳公務群組等，依員警違反勤務紀律、警察機關使用即時通訊軟體注意事項之規定，及幹部未善盡內部管理之責，予以究責議處。

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怠勤、拍與公務無關不雅片上傳

前鎮警分局說，經查同仁於吃完年夜飯活動後，晚間六時至八時勤務脫班及怠勤部分，有六名員警被記申誡十三次，拍攝與公務無關之不雅影片上傳公務群組部分有三人被記申誡六次（其中一名員警脫班、怠勤又上傳影片被記三支申誡）。

另外，草衙所長當天雖然未上班，但不雅影片上傳公務群組，沒有即時處理，副所長當天值班，追究兩人未善盡內部管理之責，所長記申誡兩支，副所長記四支申誡，處罰最重，合計十人共記廿五次申誡。參與活動人員未違反勤務規定及勤餘人員並無究責。

正副所長管理不周 也遭重懲

前鎮警分局草衙派出所值班和備勤同仁在除夕夜晚餐後，一時興起，先由一名女警穿著「美國隊長」緊身裝，和一名員警玩起「弄獅」拜年動作；還有員警拿玩具手槍噴出「千元鈔票」，象徵「恭喜發財」，一名男警因玩得過嗨，當場將鈔票塞進褲襠。

草衙派出所警員除夕夜賀歲影片曝光後引發爭議，前鎮警分局除了表達歉意外，並重懲十名官警，共記廿五支申誡，懲處結果出爐後 引起部分員警反彈，認為處分太重。

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