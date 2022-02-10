性侵學生 每年解聘40狼師

曾獲優良教師獎的張男性侵女童，被通報為全國不適 任教育人員、終身不得擔任教育人員。 （資料照）

2022/02/10 05:30

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕台南市某資深優良教師獎張姓得主因性侵國小女童遭判刑定讞；校園內性侵案件近年層出不窮，教育部統計，針對教職員工性侵學生，每年仍有近四十件調查屬實，狼師被解聘並且追究刑責，顯示教師學生間權力不對等下，嚴重犯行有待根絕。

教育部最新統計，一○九學年校園性侵害調查屬實事件，總計四○八案，其中卅六件是師對生、二件職員（工）對生；一○八年有四十件師對生、七件職員（工）對生；一○七年卅八件師對生、四件職員（工）對生。整體而言，每年有近四十名狼師對學生伸出狼爪。

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性騷擾案方面，一○九學年總數二○三四件，其中師對生二九六件，較前一學年的二二七件激增六十九件；而在性霸凌事件上，一○九學年總數六十三件較少，其中師對生仍發生二件；教育部呼籲，教師與學生之間關係與權力不對等，必須嚴守分際。

教育部指出，現行依照《性別平等教育法》、校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則等，一旦發生嚴重性平案件，學校教職員工等知悉者，除了通報警方、衛政單位外，還必須於廿四小時內通報教育主管機關。

教育部還規定，當狼師案件發生，服務學校應於知悉之日起一個月內，經教師評審委員會審議通過，不需報經主管教育行政機關核准，就可先針對狼師予以停聘，並靜候調查；如狼師案件經學校性別平等教育委員會或依法組成之相關委員會查證屬實，不需教評會審議，應立即報主管教育行政機關核准後，將狼師予以解聘。相關名單則會依辦法列入「不適任教育人員資料庫」，供教育單位查詢。

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