春節抓超速 安朔交控中心測速桿再奪冠

台東縣安朔交控中心測速桿春節開出600張超速罰單，蟬聯「金雞母」。（記者陳賢義攝）

2022/02/10 05:30

台東縣九天開一二八二件罰單 南迴「金雞母」舉發六百件

〔記者陳賢義／台東報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫影響，台東縣春節連假九天僅湧進逾四十萬次車流，雖不如預期所評估數量，但舉發超速違規仍超過一千兩百餘件，其中被喻為「金雞母」的南迴台九線四二七．四公里安朔交控中心測速照相桿拔頭籌，已連續三年奪冠，今年舉發六百件，進帳逾百萬元，還有同一車輛不信邪，往返就被開了兩張。

請繼續往下閱讀...

為國庫進帳逾兩百三十萬元

台東九天春節連假共開出一千兩百八十二件違規超速罰單，若以每張一千八百元罰金換算，就為國庫進帳兩百卅萬七千六百元。

根據台東縣警局統計資料顯示，去年南迴公路最「吸金」測速桿分別是四二七．四公里安朔交控中心一○六四七件、三九八．六公里金崙大橋一九○五件、四○五．七公里大溪四○一一件、三九○．三公里香蘭國小四六三六件，及三七九．四公里知本的三二二九件，去年五支測速桿共開出兩萬四千四廿八張紅單，而安朔交控中心測速桿設立至今已連續三年奪冠。

速限七十公里 南北雙向取締

縣警局表示，安朔交控中心道路速限七十公里，測速桿設定南北雙向取締，儘管前後都立有警示牌，仍有用路人疏於注意減速吃上罰單。南迴測速照相桿舉發率居高不下，研析主因應是外縣市用路人不熟路徑，加上沿途風光明媚、道路筆直，稍不小心就可能超速；其次，舉發超速並非為了罰款，而是提醒用路人小心慢行，確保及保障自己及他人的安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法