司法話題》遇惡警盤查 索「異議紀錄表」訴願
2022/02/09 05:30
〔記者王冠仁／台北報導〕新北市三重警分局中興橋派出所警員謝志忠因胡亂對女移工盤查、丟包，遭檢方依私刑拘禁罪嫌起訴，求處重刑。對此，警界多認為謝員行為太誇張，根本沒依照正確方式盤查；也有警官提醒，民眾若遇到少數以「怪招」盤查的警員，當下一定要向盤查警員索取「異議紀錄表」填寫，可做為日後訴願、訴訟的依據，以保障自身權益。
根據警察職權行使法第六條「警察於公共場所或合法進入之場所，合理懷疑其有犯罪之嫌疑或有犯罪之虞者」，可向民眾盤查身分。依此，員警不可以在路上隨機、沒理由胡亂攔人盤查，而是必須先發現「嫌疑」才能盤查；像是操作ATM太久可能是車手，或民眾車上無故攜帶刀械等。
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此外，基層員警執勤時通常穿著制服，攔查時會表明身分，民眾足以知道對方是警察，但若仍有疑慮，員警也能出示證件；員警盤查時必須告訴民眾盤查理由，若理由充分但民眾不配合出示證件，員警依警職法就能將民眾帶回警所清查身分。
一名警官提醒，如果民眾遇上類似案件中女移工狀況，或遇到不合理盤查，千萬不能攻擊員警，否則恐吃上妨害公務官司；正確方式是，應向員警表明拒絕盤查，若當下員警仍執意盤查，切記一定要向盤查員警索取「異議紀錄表」填寫。
依警職法第廿九條，民眾如果對盤查有意見、認為自身權益受損害，可以當場陳述理由、表示異議，同時向員警索取「異議紀錄表」填寫，當作事後提出訴願，或是向員警提告的依據。