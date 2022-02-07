酒駕撞車還跑 桃園男吊照罰款

挨撞車輛後方零件散落一地。（警方提供）

2022/02/07 05:30

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕五十八歲劉姓男子駕駛福特轎車，昨凌晨一點多行經桃園市春日路，涉嫌從後方撞上停靠路旁的黑色休旅車，劉男疑擔心酒駕受罰，竟肇逃揚長而去，警方八小時後將他查獲到案，發現酒測值○﹒一九毫克，但劉男矢口否認喝酒，由於劉男到案後有酒精反應，警方除了行政罰外，並依涉犯公共危險罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

網友在臉書PO文指出，昨凌晨一點十九分，春日路一一一八號門口有車禍肇事逃逸，疑是酒駕，車輛撞擊之前，連大燈都沒開，警方找到肇事車主的住家處，車主堅持不開門。

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監視器畫面顯示，肇事駕駛在車禍發生後，待在車上約廿秒才緩緩打開車門，只見他走路搖晃，下車看個兩、三秒後隨即上車，倒車將兩車分開，明顯可見肇事車輛車頭幾近全毀，接著男子向左側往前切入道路駛離，徒留車禍現場零件散落一地。

立法院上月二十四日三讀刑法、道路交通管理處罰條例、陸海空軍刑法等「酒駕三法」部分條文修正案，提高酒駕刑責，並於上月三十日零時起生效。

桃園市政府警察局桃園交通中隊長羅靖淵並指出，劉男肇事後駛離現場，已違反道路交通管理處罰條例第六十二條第一款規定，可處一千至三千元罰鍰，並吊扣其駕駛執照一至三個月，警方將依規定告發。

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