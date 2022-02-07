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    一則簡訊／年關輕鬆貸⋯詐51萬害她淪共犯

    歹徒利用貸款簡訊詐騙被害人。（記者姚岳宏翻攝，警方提供）

    歹徒利用貸款簡訊詐騙被害人。（記者姚岳宏翻攝，警方提供）

    2022/02/07 05:30

    〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團趁年關民眾有資金需求，狂發「輕鬆貸款，不需手續費」簡訊，新北市四十歲張姓女業務員雖獲核貸，對方卻藉口要律師見證，要求支付律師費等各種費用，張女先後向友人借錢付出五十一萬元，不但沒拿到貸款，帳戶還遭銀行警示，淪為詐騙共犯，春節假期泡湯。

    警方調查，張女年前有資金需要，正好接到手機簡訊，提及輕鬆貸款，不需手續費等，心動下透過LINE與「陳專員」聯繫，對方獲得張女個資後，卻表示貸款審核通過，但要有律師見證，必須付一筆「律師費用」，又說公司是現金出款，要委請保全押車，要她加付「保全費用」。

    張女匯出身上所有積蓄約二十萬元，對方卻再利用簽合約、印花稅、出勤費等藉口，要求張女持續匯款，張女雖覺得怪怪的，仍硬著頭皮向友人借三十萬元應急。

    沒想到詐團再以申請金流、協助貸款作帳等理由，請張女將個人銀行存摺、提款卡，置於捷運站旅客專用置物櫃內，會有專人前往領取，直到張女接獲銀行通知帳戶遭警示，才知遭詐騙，前後損失達五十一萬餘元，還成為詐騙集團的幫助犯。

    刑事警察局提醒，借貸要找合法機構才有保障，如接獲陌生來電、手機簡訊，可利用官方管道、網路搜尋方式先確認相關訊息，或撥打一六五反詐騙專線求證，以免落入詐騙陷阱。

    警提醒防詐「四不」原則

    警方表示，防詐應秉持「四不」原則，包括不要輕易提供個人身分、信用卡資訊；切勿隨意點擊手機簡訊等不明連結；不要透露個人、網路銀行的帳號、密碼及驗證碼；不要貿然接受陌生人的好友邀請，當對方以各種理由要求匯錢時就要提高警覺。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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