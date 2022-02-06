行車糾紛 嘉市文化路夜市鬥毆濺血

黃姓婦人與賴姓男子等人，因行車糾紛而街頭鬥毆，被警方依法送辦。（警方提供）

2022/02/06 05:30

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市前天深夜發生五十一歲黃姓婦人與二十六歲賴姓男子因行車糾紛引發口角，雙方找來友人助陣，在嘉市文化路北榮街口互毆、上演全武行，賴某不甘心遭毆，亮出水果刀刺傷李姓、莊姓男子，現場血跡斑斑；警循線追查，一小時後查獲涉案共七人，全案依刑法第一百五十條聚眾鬥毆罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

事發地點因位於嘉市知名文化路夜市，有民眾在臉書社群「嘉義綠豆大小事」貼文「文化路晚上砍人」，路上血跡斑斑，怵目驚心。

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警方調查，黃婦駕駛自小客車自嘉市文化路北往南直行，在文化路北榮街口遭到賴姓男子駕車迴轉擋道，雙方停車理論，互嗆「怎麼開車的？」黃婦隨即打電話給陳姓、莊姓男友人及兒子李男，三人共乘一部車趕抵現場，賴某車上二名友人也下車理論，一言不合，雙方七人當街上演全武行，賴某因不甘心遭毆，突然亮出水果刀，刺傷李男、莊男的手、胸及背部。

警方昨天凌晨十二點一分獲報出動快打警力到場，鬥毆群眾已散去，周邊還有一部轎車車窗遭擊破、一地血跡，隨後在附近發現身中刀傷的莊男送醫治療，另名受傷李男已自行就醫，循線查出黃、賴等七人涉案，警詢後依法送辦。

警方查獲摺疊水果刀等證物。 （警方提供）

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