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    好神！聽媽媽的話 女刮中百萬

    「樂多鑫商行」彩券行賣出百萬刮刮樂，代理人林美雯開心貼出賀榜。（記者李容萍攝）

    「樂多鑫商行」彩券行賣出百萬刮刮樂，代理人林美雯開心貼出賀榜。（記者李容萍攝）

    2022/02/06 05:30

    新北幸運兒夢到蝴蝶飛舞 買超級紅包也中百萬

    〔記者方韋傑、李容萍／綜合報導〕農曆春節假期接近尾聲，不少人把握機會購買彩券，刮「二千萬超級紅包」試手氣，台彩昨透露三個刮中百萬大獎的幸運案例，賣出的彩券行分別在桃園八德、新北蘆洲與台北南港。

    桃園八德「樂多鑫商行」表示，一名年約卅歲女性在大年初三和男性友人購買一張「二千萬超級紅包」，中了一千元後，決定再買第二張，女方當下直覺十六、十七、十八這三張「一定有一張會中獎」，「但我選不出來，我現在打給我媽媽，請她選」，最後「聽媽媽的話」買了十六號，竟然真的刮出一百萬大獎，讓她當場樂開懷，大讚「媽媽真是太神啦！」

    新北蘆洲「富力發彩券行」指出，四十多歲的夫妻購買四張二千萬超級紅包，第一張刮中一萬元、第二、三張都刮中五千元，第四張刮出一百萬，妻子回憶中獎前一晚夢見四隻蝴蝶在天上飛舞，在彩券行外也看見蝴蝶；彩券行員工同晚也夢到七彩蛇在腳下不停的轉圈。中獎的那位妻子解讀：「四隻蝴蝶就是四張刮刮樂，七彩蛇轉很多圈就是投注站開出大獎！」

    店家稱見鳥兒逗留送財 顧客刮中百萬

    台北南港「展勝彩券行」說，一名五十多歲婦人隨手購買「二千萬超級紅包」回家刮，沒多久一名年輕女子神色緊張地來到投注站，稱母親稍早來買彩券，不確定是否真的中了一百萬元，店家協助對獎後證實果真中大獎；店家稱當天早上看到一隻黑身白翅的鳥在店門口跳來跳去，平常在路上看到一下子就飛走，當日卻在投注站門口逗留，原來是要來送財，讓店裡刮出百萬大獎。

    另外，台彩表示，昨晚大樂透頭獎摃龜，今晚持續開獎，預估頭獎金額上看一．一億元。大樂透春節大紅包昨晚則開出十二組，其中十一組為單注中獎，一組為兩注均分；累計大紅包已開出一九九組，剩餘一六一組，今將繼續加開，民眾可把握機會試試手氣。

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