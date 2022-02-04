男主播性騷女同事 判賠

士林地院。（資料照）

2022/02/04 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕國內公廣集團旗下某頻道一名男主播，被控找上同台女員工調笑，包括對她說「選男友要選我這種已婚的比較好」、「我如果對妳腳來手來…」甚至把對方帶到小房間鎖門稱「我現在要做一件讓妳驚訝的事」等語；士林地院認定男主播的言論、舉動，均讓女員工感到冒犯，已構成性騷擾，判賠一萬六千元，可上訴。

女員工指控，事發於二○二○年間，某日在茶水間與男主播相遇，對方對她說「我如果對妳腳來手來，妳會不會不喜歡」。

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數日後又碰到，男主播說要帶她去「秘密基地」，話語中提及「選男友要選像我這種已婚的比較好」、「整個台內沒有人比我更適合當妳男朋友」等，進入小房間後男主播把門鎖上說「我現在要做一件讓妳驚訝的事」，隨後關電燈問「妳怎麼沒有尖叫啊」。女員工指控，事後她為此焦慮、失眠、發抖。

案件告到士林地院後，男主播辯稱，若如女員工所言，首度遭性騷擾後，第二次不可能再與他私下共處，且事後女員工還在他的臉書粉絲專頁按讚等；當初對方向電視台申訴，也僅認定帶女員工赴小房間的行為不當，未認定有性騷擾。

不過士院根據電視台申訴、申覆決議、證人證詞等，綜合認定男主播對女員工提及「男朋友」等言論，以及在小房間內關燈舉動，確實讓女員工感到冒犯，已構成性騷擾。

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