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    威力彩今上看8億 衝4年春節最高

    111年2月2日開彩

    111年2月2日開彩

    2022/02/03 05:30

    大樂透頭彩昨摃龜、今上看1.3億

    春節大紅包還有224組機會

    〔記者黃佩君／台北報導〕大年初二大樂透未延續初一好運，頭獎未開出，彩金累積至下期；台彩表示，預估今天大樂透銷售金額為三億元，頭獎累積上看一．三億元。連二十九槓的威力彩今天也將開獎，頭獎金額累積上看八億元，為近四年來春節最高頭獎金額。

    昨天是大樂透一一一○○○○一三期開獎，中獎號碼為○六、一一、一八、二三、三三、四一，特別號為三九，未開出的頭獎彩金六三三三萬元累積入下期；二獎有兩注均分，每注獲得二五一萬元；三獎有一二五注，每注四萬三千元。

    大樂透春節百萬大紅包昨再開出二十四組，總中獎注數為二十九注；其中十九組為單注中獎，五組為兩注均分、每注各得五十萬元。截至昨天，累積開出大紅包一三六組，還有二二四組機會，今將繼續加開大紅包獎項。

    台彩表示，開出本期春節大紅包獎項的投注站，不少已有多次開出紀錄，其中新北市新莊區「天天來投注站」今年除夕才開出一注春節大紅包五十萬元，昨再度開出百萬元大紅包；台南市北區「聚寶盆彩券商行」曾於二○二○、二一年各開出一次大樂透頭獎，昨也開出春節大紅包。

    台彩統計大樂透大紅包王，由台北市士林區「飛來發彩券行」及桃園市平鎮區「晉億投注站」並列，前者在二○一五年開出二十七．八億元威力彩頭獎後，昨開出第十度大紅包。

    其次是宜蘭縣宜蘭市「千億商行」昨第九度開出大紅包。第三則是台北市萬華區「召財利彩券行」去年開出大樂透頭獎，昨天開出歷年第六度大紅包。

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