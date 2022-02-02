警官涉酒駕肇逃…還闖紅燈
2022/02/02 05:30
〔記者陳冠備、吳政峰／綜合報導〕酒駕三法重罰新制實施第二天，台北市信義警分局偵查隊小隊長蔡燦輝，除夕中午返回彰化，在北斗鎮開車跨越雙黃線時與人發生擦撞車禍，但蔡男卻未停車處理，還闖紅燈加速逃逸，直到警方追查，事發一小時後才到案，而他接受酒測時，酒測值高達一．○三毫克，但他否認喝酒，也對發生車禍不知情，辯稱是開車回家後做年夜菜，邊煮邊喝，酒測值才這麼高。不過被害者指證歷歷，警方訊後仍依違反公共危險等罪嫌函送法辦。
酒測爆表 辯返家做年菜邊煮邊喝
警方調查，一月卅一日早上十一點廿分獲報，北斗鎮地政路發生車禍肇逃意外，經查，黃姓男子駕駛白色VOLVO轎車行經地政路一一○巷口時，疑似要閃過停靠路邊車輛，速度放慢並駛向中線，蔡燦輝（五十二歲）駕駛白色Lexus休旅車，在後方為了超車，竟直接跨越雙黃線，還不慎碰撞到黃男車輛，車子還抖了一下，但蔡男卻未停下，還加速闖紅燈右轉逃逸，幸好黃男沒受傷，自行至派出所報案，警方循車牌查出肇事車輛車主為蔡男妻子。
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隨後，蔡男於十二點卅分時由妻子陪同到案說明，他表示未酒駕，也未察覺發生擦撞，當時他掃墓完回家忙著做年夜菜，一邊做一邊喝高粱，後來中午被通知到案，才測出體內有酒精反應。
信義警分局：員警違法 嚴懲不貸
北斗分局副分局長陳桂彬表示，針對蔡男交通違規部分，已依跨越雙黃線超車、紅燈右轉、肇事逃逸等開罰，另酒測值超標依公共危險罪函送；彰化地檢署表示，已通知警方保留車行紀錄，釐清是否酒駕嫌疑。
信義警分局強調，將全力配合彰化地檢署及彰化縣警察局依法辦理，若有員警涉及違法情事，絕對嚴懲不貸並追究考監責任。