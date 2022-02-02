警官涉酒駕肇逃…還闖紅燈

北市信義警分局偵查隊小隊長蔡燦輝駕駛白色休旅車發生擦撞後未停車，而是加速逃逸還闖紅燈右轉（上圖）。（民眾提供）

2022/02/02 05:30

〔記者陳冠備、吳政峰／綜合報導〕酒駕三法重罰新制實施第二天，台北市信義警分局偵查隊小隊長蔡燦輝，除夕中午返回彰化，在北斗鎮開車跨越雙黃線時與人發生擦撞車禍，但蔡男卻未停車處理，還闖紅燈加速逃逸，直到警方追查，事發一小時後才到案，而他接受酒測時，酒測值高達一．○三毫克，但他否認喝酒，也對發生車禍不知情，辯稱是開車回家後做年夜菜，邊煮邊喝，酒測值才這麼高。不過被害者指證歷歷，警方訊後仍依違反公共危險等罪嫌函送法辦。

酒測爆表 辯返家做年菜邊煮邊喝

警方調查，一月卅一日早上十一點廿分獲報，北斗鎮地政路發生車禍肇逃意外，經查，黃姓男子駕駛白色VOLVO轎車行經地政路一一○巷口時，疑似要閃過停靠路邊車輛，速度放慢並駛向中線，蔡燦輝（五十二歲）駕駛白色Lexus休旅車，在後方為了超車，竟直接跨越雙黃線，還不慎碰撞到黃男車輛，車子還抖了一下，但蔡男卻未停下，還加速闖紅燈右轉逃逸，幸好黃男沒受傷，自行至派出所報案，警方循車牌查出肇事車輛車主為蔡男妻子。

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隨後，蔡男於十二點卅分時由妻子陪同到案說明，他表示未酒駕，也未察覺發生擦撞，當時他掃墓完回家忙著做年夜菜，一邊做一邊喝高粱，後來中午被通知到案，才測出體內有酒精反應。

信義警分局：員警違法 嚴懲不貸

北斗分局副分局長陳桂彬表示，針對蔡男交通違規部分，已依跨越雙黃線超車、紅燈右轉、肇事逃逸等開罰，另酒測值超標依公共危險罪函送；彰化地檢署表示，已通知警方保留車行紀錄，釐清是否酒駕嫌疑。

信義警分局強調，將全力配合彰化地檢署及彰化縣警察局依法辦理，若有員警涉及違法情事，絕對嚴懲不貸並追究考監責任。

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