酒駕三法上路 醉漢迴轉 害千萬麥拉倫撞爛

麥拉倫千萬超跑因前方車輛駕駛酒駕迴轉，閃避不及車頭撞爛。（民眾提供）

2022/02/01 05:30

屏東台一線車禍 後車閃避不及追撞 釀3車4傷 修理費用恐逾三百萬元

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕加重酒駕刑罰及行政罰的「酒駕三法」小年夜起生效，屏東台一線枋寮路段，當天深夜就發生千萬超跑麥拉倫與兩車車禍意外，超跑車頭撞爛，零件噴飛一地，警方初步調查，駕駛豐田RAV4的呂姓男子迴轉時，麥拉倫超跑從後追撞，呂男酒測值○．三一毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

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肇責、賠償待鑑定釐清

車頭撞爛的麥拉倫超跑二○一九年出廠，據超跑車迷目測應該是McLaren 570S，要價超過一千萬元，從車頭及車門受創情形，加上右側車身蒙皮毀壞，再評估車體內結構的嚴重狀況來看，修理費用恐怕得超過三百萬元以上。警方說，雖然RAV4的駕駛酒駕，但麥拉倫超跑閃避不及而追撞，雙方肇責比例及賠償問題，待車輛行車事故鑑定釐清。

麥拉倫又遭對向車擦撞

警方調查，上月三十日晚間九點五十三分許接獲報案，屏東縣枋寮鄉台一線南下四三七．八公里處發生三輛轎車交通事故，駕駛白色豐田RAV4的六十九歲呂姓男子，欲在道路缺口迴轉時，後方六十一歲樂姓男子駕駛的橘色麥拉倫跑車因閃避不及而追撞，該跑車又遭對向二十歲林姓男子駕駛的馬自達轎車擦撞。

休旅車駕駛稱僅吃燒酒雞

三輛車中有四人受傷送醫，所幸意識清楚，經查RAV4的呂男酒測值達○．三一毫克超標，他供稱沒有飲酒，但晚餐曾吃過燒酒雞，警方依公共危險罪嫌移送法辦，至於超跑是否超速、待轉車是否開啟方向燈等肇事原因，警方調查釐清中。

立法院上月二十四日三讀刑法、道路交通管理處罰條例、陸海空軍刑法等「酒駕三法」部分條文修正案，提高酒駕刑責，上月三十日零時起生效。

修正條文將酒駕累犯五年期限延長到十年，酒駕肇事除原有的刑度外，增加併科罰金從一百萬元至三百萬元，十年內兩度酒駕累犯，將公布姓名、照片違法事實，另提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，若駕駛在警方酒測前，當面飲酒、吸毒求脫罪，比照拒測處罰，藉此遏阻酒駕。

酒駕的豐田休旅車。（警方提供）

麥拉倫因前方酒駕迴轉撞上受創嚴重。（民眾提供）

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