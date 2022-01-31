嘉市警官遭毆 被爆遭刺殺

有網友在臉書上爆料嘉義市張姓警官遭刺傷。（記者林宜樟翻攝）

2022/01/31 05:30

承辦邱姓偵查隊長遭質疑放水護黑幫

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕嘉義市警察局婦幼隊張姓副隊長一月二十五日上午上班途中與胡姓男子發生行車糾紛，卻遭胡男等四人打傷，警方依聚眾鬥毆罪、傷害罪嫌將胡男等人函辦；但有網友爆料，張員是遭人持刀刺傷，質疑承辦邱姓偵查隊長放水維護黑幫；市警局回應，張員後腰處有傷勢，但不是被砍傷，已縫合，為昭公信，針對受害同仁傷勢已報請嘉義地檢署介入，嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊昨表示，此案已指派檢察官進行調查。

嘉義地檢署指派檢察官調查

張姓副隊長當天在保安四路發生行車糾紛，胡男與另三名男子對張員施暴，張員未表明自己的警察身分，受傷後就醫；但臉書「靠北警察」近日有網友爆料，張員是遭四名男子持刀刺傷肚子，導致腹、腰部受傷，還有手術縫合紀錄，然而質疑邱姓偵查隊長竟將人放走，不敢依殺人未遂罪嫌移送。

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市警局︰張員後腰有傷 但非砍傷

嘉義市警局副局長黃益三回應，督察科已找到當事警官向其求證傷勢，腰部靠近背部有個傷勢，但不是被砍傷，且為昭公信，已報請檢方介入調查。

網友爆料質疑，承辦邱姓偵查隊長有維護黑幫、放水情事，黃益三表示，偵辦過程還在調查釐清，如果過程造成民眾誤會，會加強教育，目前還在調查中，若調查結果認為有疏失，將依相關規定懲處。

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