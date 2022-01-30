職務宿舍夯 北市警3年擬增800間

萬華分局將原昆明所駐地改建為待勤室。（記者王冠仁翻攝）

2022/01/30 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕警校畢業分發出來的警察新鮮人，有極大機會到「異鄉」任職，工作單位多半先安排他們入住分局或派出所寢室；除寢室外，各縣市警察局也有設置職務宿舍，這些宿舍與都會區房租相比，可說「俗又大碗」，往往一房難求。以台北市警局為例，現有兩百八十六間職務宿舍，幾乎住滿，市警局遂再規劃興建，預計三年內將有八百間宿舍，增加官警「前進北市」任職的意願。

警方指出，目前台北市警局的兩百多間職務宿舍約可住三百人，宿舍分散在北市各地，但松山、南港區沒有宿舍，其他十個行政區、以及新北市泰山區（供北市警使用）都有職務宿舍。

請繼續往下閱讀...

入住職務宿舍除了應符合未曾申請優惠房貸，入住資格也會因多房間家庭式與單房式宿舍而有不同；家庭式可住十年，單房式為五年。

想要入住家庭式宿舍的官警，應有配偶或撫養父母、未成年子女，同時考量有無房產、眷口、考績及在台北市警局年資等。單房間資格應為未婚、在桃園以北無自有房屋，同時考量內外勤、職務、考績及在北市警局年資等。

過去有市議員質疑，年資列為能否抽中宿舍的項目之一，此方式不利資淺、新進同仁；對此，市警局除訂定借住宿舍年限，而目前正在整修的基河國宅廿四戶、社子派出所新建七十二戶宿舍都將完工，未來三年還有延平北路五段、寧夏路及中山二派出所等宿舍動工興建，屆時北市警宿舍可達八百餘間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法