林秉樞看守所過年 沒錢、沒菜

林秉樞（中）遭裁定續押三個月，將獨自在台北看守所過年，林父還叮囑律師團不要寄錢、寄菜。（資料照）

2022/01/29 05:30

林抱怨老爸 怎麼那麼摳

〔記者錢利忠、張文川／台北報導〕林秉樞家暴前女友立委高嘉瑜被起訴移審後，新北地院裁定將他續押三個月。據了解，林父認為獨自在台北看守所過年的兒子，應深切自我反省，不僅以冷漠的「林先生」稱呼兒子，還叮囑律師團不要寄錢、寄菜到看守所；林秉樞得知父親的態度後，一度抱怨「我爸怎麼那麼摳」。

林秉樞前天為了拚交保，在新北地院接押庭上向法官喊價，表示願以三百萬元具保，經律師勸阻，「降價」改口為二百萬元，律師團最終定調希望以卅至五十萬元金額交保，但未獲法院裁准。據悉，林會喊出高價，原因在於他「自認」父親會幫他籌保，沒跟律師團三名律師成員商量，就擅自向法官開口請求具保。

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自認父會籌保 當庭喊價

不過林秉樞施暴高嘉瑜等種種劣跡曝光後，也曾被他家暴的父親，對兒子作為非常失望，不僅以「林先生」稱呼他，還叮囑律師團不要寄錢、寄菜到看守所，希望兒子能好好反省。

依新北地檢署調查，林的存款帳戶餘額約在一百萬至三百萬間，資金多用於股票交易，來源則是他的父母；林秉樞母喪之後，擔任法官的胞姊與他關係疏離，友人也與他劃清界線，只剩下校長退休的父親有能力幫他。

此外，案發之初林秉樞遭羈押禁見時，其辯護律師黃國城「律見」後，曾代林發表二百八十六字道歉聲明，內容有「只是因精神疾病而導致無法控制自己打人」等，遭質疑是幫林「空中串證」。

代林發聲明 律師移付懲戒

新北地檢署上月已將黃國城移付律師懲戒委員會，預定年後召開審議會議。台北律師公會表示尊重律懲會的職權；黃國城也說，一切尊重懲戒委員會。

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