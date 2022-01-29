法界︰少年事件非懲罰 應以保護為中心

法界認為，少事法官應要以同理心、耐心、對少年最有利的角度指揮訴訟，協助走回正軌。圖與新聞事件無關。（資料照）

2022/01/29 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕苗栗地院法官周靜妮審理一起少年保護事件，爆出命令少年自呼巴掌、威脅「捅屁眼」等違失，法官評鑑委員決議將她移付懲戒，建議給予最嚴厲的免職處分。律師鍾維翰表示，我國的立法政策是把少年當成「被保護」對象，不宜用懲罰方式對待，周法官的行為已脫序，確實不適任法官。

鍾維翰解釋，我國把非行少年視為具有偏差行為的客體，採取「保護」為中心思想，可從「少年事件處理法」第一條「保障少年健全之自我成長，調整其成長環境，並矯治其性格」看出立法精神，且以「事件」取代「案件」，避免少年被污名化。

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鍾維翰分析，少事法官應認知這類案件的特殊性，不能以「應報理論」、「罪刑法定原則」等刑案觀點審理，反而要以同理心、耐心、對少年最有利的角度指揮訴訟，協助走回正軌。

周靜妮職務違失 重傷司法

至於法評會指周靜妮曠職、不當方法迫和解、訴外裁判、片面與一方當事人接觸及造假判決等，律師陳宗豪認為，這些都是職務上的違失，身為人權守護者的法官，不應反過來影響人權，否則將重傷司法信任。

陳宗豪認為，少事法官如同非行少年的「道德導師」，應以春風化雨精神審案，絕對不能「以暴制暴」，否則少年邁出法庭後，會誤認「連法官都這麼做，我為什麼不可以？」產生更偏差的觀念，不利走回正軌。

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