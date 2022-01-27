走錯包廂打群架 剛出獄又砍死人

發生砍人事件的KTV大門半關閉。（記者葉永騫攝)

2022/01/27 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市自由路上某KTV昨天清晨五點半發生兩方酒客疑因走錯包廂後起口角，進而打群架，剛假釋出獄的二十四歲林姓男子回車上抄出西瓜刀揮舞砍人，三十七歲的陳姓酒客遭砍中胸腹，送醫不治，另名四十歲林姓酒客則被砍斷右手臂，送醫急救，林男犯案後逃逸，警方正全力追緝。

警方調查，衝突的雙方人馬並不熟悉，只因為酒後有人上廁所後開錯了隔壁的包廂，被對方責罵後不爽引起口角衝突，被罵的人回到包廂邀集同夥前往理論，雙方一言不合大打出手，從包廂內打到包廂外的走廊。

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此時林姓嫌犯跑回車上拿了一把西瓜刀返回KTV，見到陳姓男子就用力揮砍，一刀直接砍中對方的胸腹部，當場肚破腸流、血流滿地，另林姓男子則是右手臂被砍斷，林嫌行凶後立即逃離現場。消防局獲報後將兩名傷者送醫，已昏迷的陳姓男宣告不治，遭砍斷手臂的林男經搶救，生命徵象穩定。

屏東警方獲報後調派快打部隊十五人抵達現場，雙方打鬥已經結束，但現場血跡斑斑，包廂內外全是打鬥的痕跡，警方除了將現場人員帶回警局偵訊外，並調閱KTV內外錄影證物，以釐清犯案過程。

警方透露，在逃的林姓兇嫌為屏東人，經常聚眾鬧事、犯案累累，是地方的頭疼人物，一月二十一日才因偽造文書案假釋出獄，這次卻犯下瘋狂砍人案件，正全力追緝到案。

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