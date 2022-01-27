怨沒分到錢 小弟轟爆老大頭 倒地朝頭又補1槍

趙嫌身上起出作案用改造手槍。（讀者提供）

2022/01/27 05:30

稱事情我做 錢都他賺

〔記者何宗翰、張瑞楨／台中報導〕台中東區昨天中午發生驚悚槍擊案！林姓大哥與小弟趙子穩一起在精武東路一家超商外的用餐區喝咖啡時，趙男突然起身掏出手槍，行刑式對林男頭頂射擊一槍，林男倒地後，他又走上前，在不到一公尺的近距離內，對林男頭部再補一槍，林男當場身亡，趙男逃離後，一度想找記者訴說冤屈，卻在短短三小時就被警方逮捕，他宣稱殺老大動機，是「事情（詐賭等）都是我在做，錢都是他在賺，寧願花大錢享受，卻不願分給我」。

趙子穩（四十九歲）幹掉自己的老大後迅速逃離現場，桌上留下一封寫給林男的信，趙男手寫四、五張A4信紙內，盡是對大哥林男（五十一歲）的不滿，大意是林男身為老大，又一再使喚他去圍事、詐賭，卻沒有好好照顧小弟，寧願花大錢享樂，卻不願給個幾十萬元，讓他好過日子。

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警方調查，趙男與林男沒有幫派背景，也無正當職業，趙男有殺人未遂犯罪紀錄，林男則有毒品相關前科，至於兩人是否另涉不法（例如販毒等），警方仍釐清中。

變裝躲三小時被逮捕

趙男徒步逃離現場後，先駕駛向友人借來的汽車，逃到東協廣場還車與變裝，換下行凶時穿的紅衣，改穿黑色外套，躲藏於東協廣場的頂樓，想找記者喊冤，員警馳抵時，他情緒不穩定，揚言要自殘，中市警局刑警大隊長林明佐派遣警力支援，用談判技巧轉移趙男注意力，趁其不備，以優勢警力壓制逮捕，身上查獲改造槍械一把與改造子彈六發等證物。

大白天超商外突行凶

目擊者指出，林男進入超商，買兩杯咖啡給趙男喝，雙方談話無異狀，趙男談吐顯得正常，卻沒想到突然掏槍痛下殺手，更駭人的是，監視器畫面顯示，林男頭部中彈倒地後，趙男八秒後走到林男身旁，在極短距離對著頭部再補一槍，顯示殺掉老大之心極為強烈，他落網後情緒不穩定，警方找來女友安撫，初判作案動機，是趙男認為老大林男長期欺壓、壓榨他，雙方又有金錢債務糾紛，趙男一時氣憤而殺人，依殺人罪偵辦。

趙子穩對老大頭部開一槍，見他倒地再趨近對頭補一槍。（記者何宗翰翻攝）

趙子穩在超商外對老大開槍。（記者張瑞楨攝）

警方在台中市東協廣場頂樓逮捕凶嫌趙子穩。（讀者提供）

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