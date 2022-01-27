司法話題》航警局X光機採購弊案／圖利廠商7462萬 2警官起訴

航警局X光機採購弊案，起訴二警官及廠商。圖為示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

2022/01/27 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕航警局二○一九年辦理「年度電腦斷層掃描儀六部採購案」、「固定式空運貨櫃檢查儀一套系統定期保養維修勞務採購案」、「桌上型爆裂物偵檢儀六部增購案」、「桃園機場第二航廈電腦斷層掃描儀輔助人力勞務外包採購案」爆發弊案，承辦警官陳力魁涉嫌放水掩護驗收，隊長林科安涉嫌洩密標案預算給廠商蔡文斌，讓蔡獲利七四六二萬餘元；桃園地檢署昨依貪污治罪條例等罪嫌起訴三人，另名鄭姓警官涉嫌洩漏參與投標廠商資料給蔡，獲緩起訴處分。

鄭姓警官洩投標資料緩起訴

桃檢去年獲報航警局二○一九年上述四項採購案發生弊端，去年九月底指揮調查局搜索查獲承辦人陳力魁明知蔡文斌提供的儀器功能，不符合契約所訂「爆裂物偵檢標準」，卻由蔡提供四塊壓克力仿製的爆裂物、偽造原廠證明書，矇騙航警局驗收官，放水讓五部不合標準儀器通過驗收，蔡因此獲利七四六二萬餘元。

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蔡另於二○一九底得標航警局「固定式空運貨櫃檢查儀一套系統定期保養維修勞務採購案」，為讓標案通過驗收，得知林科安新購屋裝潢，二○二○年一月廿二日支付十萬元裝潢款行賄，林則涉嫌洩漏標案預算資訊給蔡為回報；鄭姓警官於「桌上型爆裂物偵檢儀六部增購案」中，將投標家數的資訊洩露給蔡。

檢方昨偵結依貪污治罪條例公務員對主管監督事務圖利、偽造文書等罪嫌起訴陳力魁、蔡文斌；另依貪污治罪條例收賄、對公務員不違背職務行為行賄罪嫌起訴林科安、蔡文斌；鄭姓警官部分以緩起訴處分。

司法話題》#航警局X光機採購弊案#圖利廠商#警官起訴/span〉

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