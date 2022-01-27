司法話題》約會喝酒遭撿屍／18歲女誘拍身分證取證 狼判刑

拍身分證示意圖

2022/01/27 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕賴姓男大學生與已滿十八歲的女網友小青相約在台南見面，兩人先與車友餐敘，隔天凌晨兩人再續攤喝酒，因小青醉倒在餐酒館內，賴男叫醒女方後載到男方租屋處，賴見小青醉得不醒人事，趁機性侵，小青被侵犯後驚醒，她表現超冷靜，先以想知賴男全名為由，拍下他的身分證，因此逮到狼男。

小青稱想知全名 拍下賴男身分證

小青與賴男在網路交友認識，連賴男的真實姓名都不知道，前年五月小青坐火車到台南火車站，與賴男一起參加車友的餐敘，直到隔日凌晨再邀小青到一家餐酒館續攤，女方醉臥沙發休息。

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賴男後來叫醒小青，再騎機車載小青回到其租屋處休息，賴見女方不醒人事，性侵小青。

小青遭賴男性侵後驚醒，在穿上衣服後，因還不知道賴男的真實姓名，她異常冷靜的要求賴男出示身分證供她拍照，接著要男方載她搭火車回家，途中還到藥局買事後避孕藥。小青回家後不甘受辱，到醫院驗傷，報警究辦賴男。

賴男認罪和解 判2年給緩刑自新

台南地院依乘機性交罪判賴男二年徒刑，因賴男犯後認錯、坦承犯行，並與女方達成和解、支付賠償金，已知悔悟，彌補錯誤，有所警惕，合議庭給予緩刑五年的自新機會，但在緩刑期間，賴須接受保護管束，並從事一百廿小時義務勞務；此案可上訴。

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