林秉樞握4女友私密照 2女被迫助犯罪

林秉樞犯行表

2022/01/26 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕新北地檢署追查發覺，不僅立委高嘉瑜遭惡男友林秉樞掌握私密照，林秉樞另外還有至少三名女友，包括賴姓、郭姓女助理及吳姓護理師，且林男都有她們的私密照，但三女選擇不提告，且其中二女正因為被林秉樞掌握私密影像和個資，被迫配合林的指示協助林犯案；至於三女不提告是否因為害怕不敢告？因檢方未偵辦而無從得知。

不過，賴女涉恐嚇高嘉瑜、郭女則涉以修圖軟體變造交易明細，檢方考量兩人是受林指示才犯案，均給予緩起訴處分。

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檢警調查，林秉樞指示賴姓女秘書，去年十一月十日上午十時起至十三時許，以臉書人頭帳戶，至總統蔡英文、總統賴清德、立委柯建銘等民代，甚至名嘴周玉蔲等人臉書張貼「高嘉瑜，妳和有婦之夫上床，介人妳之前同學家庭的事實，我們有妳親口承認的錄音…，妳若再刪除，再否認，我們立刻公佈錄音」等文字，毀損高嘉瑜名譽，並加以恐嚇。

同日下午，林指示賴女在高嘉瑜擔任來賓的政論節目中，留言「妳想清楚，想不想被爆料？」「妳私人不堪的事情，要被公開嗎？」等文字誹謗高嘉瑜，並恐嚇她。

另名被告郭姓女秘書，也被查出依林秉樞指示，涉以修圖軟體將自動櫃員機交易明細照片中的交易時間、機號、帳戶餘額均加以變造；令人訝異的是，郭女五度變造帳戶餘額，將林的帳戶餘額一百九十五萬元變造為四千一百九十五萬元不等，再以LINE回傳經變造後的照片，供林使用。

受脅迫犯案 賴女、郭女緩起訴

賴女、郭女對犯行坦承不諱，檢察官認為，二女是因林秉樞持有她們的私密影像，甚至知悉其個人資訊，迫於壓力才聽從林的指示犯案，審酌她們犯後態度良好，均給予緩起訴處分一年，並立下悔過書。除了二女，林還疑持有的吳姓女友的私密照。

此外，被告鄭姓男子涉協助林秉樞將十五萬元匯款修改為一百七十四萬元，由林向他人表示以該款項向藝術公司購買藝術品，昨也獲緩起訴處分。

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