偷拍裸照 命高嘉瑜脫光暴打／林秉樞8罪從重求刑

林秉樞犯行表

2022/01/26 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕新北檢警偵辦民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，發現林嫌除家暴、強制、拘禁等行為外，還涉逼偷拍，並指示女秘書上網誹謗、恐嚇高嘉瑜並冒用高嘉瑜名義四處發文，甚至造假銀行交易明細炫富，新北地檢署昨依傷害等八罪起訴林嫌，並請求從重量刑。

造假銀行交易明細炫富

高嘉瑜昨透過律師李永裕表示，高仍擔心私密照外洩，且林至今沒認錯無悔意，希望法院繼續羈押並從重量刑，以防林男藉PO文甚至上政論節目等方式繼續犯案；林的律師黃國城表示，檢方已調查完畢，應無續押必要。

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高嘉瑜律師建請續押

檢警追查，林嫌早在去年九月就趁與高嘉瑜視訊時，以手機偷拍她的九張私密照，隔月懷疑高與前男友馬文鈺聯絡，涉指示秘書到總統蔡英文、副總統賴清德及諸多立委等人臉書，留言誹謗高：「與有婦之夫上床」，或趁高嘉瑜上節目時以「斗內」方式恐嚇：「妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？」等。

去年十一月十一日晚間十時，林嫌在新北市板橋區馥都飯店房內，藉口高嘉瑜幫忙買藥不用心，反覆把高的隨身包丟到房外走道，逼她下跪交出手機，再命她脫光衣物、動手施暴，逼她簽下指控馬文鈺竊取公帑的自白書，還冒用高的名義在臉書及LINE群組發言。

同月二十四日，林得知賴清德不會參與其母告別式，遷怒高嘉瑜當眾扯掉她的帽子與口罩，拉扯頭髮逼她在靈堂前下跪磕頭道歉；同月二十九日，林得知週刊將報導此事，恫嚇高：「我死，妳也會死」、「不要互相毀滅」等。

掌握高嘉瑜四十多張私密照

同月三十日週刊報導後，檢警發動搜索，林被收押至今。檢警共查扣林的兩支手機、Qubii豆腐頭隨身碟、一顆硬碟等八個儲存裝置，裡面約有五十萬張照片、兩千多個影片、三百多個錄音檔、上千筆對話記錄；至於林的雲端空間iCloud內，有四十多張高女私密照，已經林同意刪除。

檢方調查後，依傷害、私刑拘禁、妨害電腦使用、偽造文書，強制、妨害秘密、恐嚇危害安全及妨害名譽罪起訴。林嫌的兩名秘書分涉偽造文書、恐嚇及妨害名譽罪，因認罪獲緩起訴。

違反國安法、洗錢罪不起訴

至於有藍營民代告發林嫌帳戶內有兩千三百萬元，涉洗錢防制法等罪，經查林嫌實際存款不到三百萬元，是林指示秘書偽造交易明細把餘額竄改至六千兩百三十六萬餘元，又與藝術公司鄭姓負責人合作，把買賣藝術品金額偽造拉高至一百七十四萬餘元，目的是拿來炫富，因此違反國安法、洗錢等罪獲不起訴。

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