應召女喝清冠一號安嫖客心？「處方藥 通路買不到」

天道盟太陽會疫情期間經營應召站，卻在網路搞噱頭稱，旗下應召女每週服用「清冠一號」藥劑，請尋芳客安心。（圖中為天道盟太陽會37歲張姓嫌犯，記者劉慶侯翻攝）

2022/01/23 05:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕天道盟太陽會疫情期間經營應召站，卻在網路搞噱頭稱，旗下應召女每週服用「清冠一號」藥劑，請尋芳客安心。不過中醫師公會全國聯合會秘書長蔡三郎表示，清冠一號為處方藥，用藥對象是確診患者，須由中醫師評估診斷後，開立處方箋使用，一般藥局或中藥鋪等坊間通路是買不到的，不清楚應召站的管道從哪來。

用藥對象是確診者

未染疫者有人不適合

中醫師全聯會指出，台灣清冠一號適用四大類對象，分別是「確診新冠肺炎呈現無症狀患者」、「確診呈現發燒、咳嗽、倦怠、嗅味覺喪失等症狀輕微患者」、「發燒、咳嗽症狀明顯，但不需使用氧氣患者」及「嗽症狀明顯，需使用氧氣的病人」。

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蔡三郎說，清冠一號主要還是用於確診患者，包括治療Alpha、Delta甚至Omicron變種病毒都有效果，效用在於減少病毒阻斷感染，且避免免疫風暴造成身體過度傷害，基本上如果沒有感染確診想吃清冠一號也沒關係，但還是不建議，因為有的人體質不適合。

蔡三郎表示，衛福部最近也通過清冠一號公費給付，核准八家中藥廠於國內專案製造，其核定藥品類別為中醫師處方藥。

目前三軍總醫院、彰化基督教醫院等醫療機構或醫療機構附設中藥部門，收治確診者有提供清冠一號，民眾若想服用，也可跟主治醫師反映用中西醫合併方式治療，效果都不錯。

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