同期首派高檢 起訴馬英九被冰８年

侯寬仁因起訴馬英九特別費案被冷凍，他曾說不後悔、視為「吃苦當做吃補」。（資料照）

2022/01/23 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕高檢署檢察官侯寬仁調派廉政署副署長三年半，日前申請歸建檢察體系，又被派任為法務部法醫研究所所長，該職過去通常由法務部主任秘書兼任或高檢署主任專任，以侯寬仁的資歷來看，尚稱合適；他當年因為偵辦「馬案」，結果遭介入檢察體系的政治勢力冷凍八年，同僚認為若非如此，如今的成就或許會更亮眼。

侯寬仁現年六十一歲，司法官學院廿六期結業，是同期同學中首派二審的檢察官，曾是明日之星，職涯在二○○七年起訴馬英九市長特別費案後衝上人生巔峰，卻在馬英九二○○八年當選總統後盪至谷底。

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馬英九的律師陳長文控告侯寬仁筆錄不實未果，二○一○年投書批侯。馬英九剪下投書，寫下「請王部長清峰一閱並說明 英九 九九、一、廿五」轉給時任法務部長王清峰，以致侯寬仁當年度的考績吃丙，自此被冰在高檢署長達八年，直到政黨輪替後才解凍，出任廉政署副署長；原本跑在他後面的同學林邦樑（台北地檢署檢察長）、陳宏達（高檢署主任）等人，都超前他許多。

侯寬仁辦過健康幼稚園火燒車事件、周人蔘電玩弊案、股市禿鷹案等知名大案，但也因起訴其他敏感案件而得罪不少人，甚至被監察院調查，此次調任法醫所所長，遠離偵案體系，有人認為或許也是一個合宜的轉進。

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